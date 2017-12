Miniatúrny jadrový reaktor sa zmestí do obytného domu

Vedci z japonského Central Research Institute of Electrical Power Industry (CRIEPI) pracujú na vývoji miniatúrneho jadrového reaktora, ktorý by sa zmestil do pivnice bežného obytného domu alebo kancelárskej budovy. V súčasnej fáze vývoja tohto Rapid-L reaktora sa skúša systém, ktorý by zariadenie pri prehriatí automaticky odpojil, informoval časopis New Scientist. Rapid-L reaktor bol pôvodne koncipovaný pre výrobu energie na Mesiaci. Jeho rozmery sú šesť metrov (výška) a dva metre (šírka) a výkon je 200 kilowattov. Vývoj reaktora financuje Japonský výskumný ústav pre atómovú energiu. Vedúci výskumu Mitsuru Kambe uviedol, že v budúcnosti bude pre nedostatok vhodných stanovíšť čoraz ťažšie stavať veľké reaktory. „Myslím si, že malé reaktory v mestských aglomeráciách akou je napríklad Tokijský záliv, môžu tento problém efektívne vyriešiť." Reaktor Rapid-L nemá na rozdiel od iných reaktorov zásuvné tyče na reguláciu jadrovej reakcie. Namiesto tyčí má zásobníky roztaveného izotopu lítia 6, ktorý má mimoriadnu schopnosť absorbovať neutróny. Zásobníky sú spojené vertikálnym potrubím, vedúcim cez jadro reaktora. Počas normálnej prevádzky je v potrubí neaktívny plyn. Ak teplota reaktora stúpne, kvapalné lítium zväčší svoj objem, zahustí plyn a dostane sa do reaktorového jadra, kde absorbuje neutróny a spomalí jadrovú reakciu. Lítium pritom slúži ako tekutá regulačná tyč. Rapid-L reaktor je chladený kvapalným sodíkom, jeho pracovná teplota je asi 530 stupňov Celzia. Podľa Johna Gittusa z University of Plymouth sú takéto reaktory výhodné najmä pre rozvojové štáty, v ktorých býva problematické napojiť odľahlé regióny na hlavnú sieť. Kambe pripúšťa, že úspech Rapid-L reaktorov závisí od akceptovania obyvateľmi, energetickými podnikmi a vládou. (tasr)

9. sep 2001