Ghost Master - prvý simulátor strašenia

Originalita nevymrela. Keď som prvýkrát počul o hre Ghost Master, neveril som, že by sa táto hra mohla dostať do hlbšieho podvedomia hráčov. Ale keď som si sadol za hrateľnú verziu, reálny čas pre mňa prestal existovať a skolil ma až spánok o trete

22. sep 2003 o 10:05 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Veru, mali sme tu už všeličo. FPS hry, ťahové a real-time stratégie, RPG, športové tituly, simulátory; všetky plné napätia, strachu, radosti, smútku, dobrodružstva, východov a západov slnka, temných mračien i modrej oblohy, bytostí od výmyslu sveta a nekonečnosti fantázie, no hlavne obdarené zábavnosťou, ale aj nudnosťou. Z času na čas sa niekomu podarí spracovať vcelku originálnu myšlienku do rovnako originálnej gamesky a človek si uvedomí, že studnica nápadov a tvorivosti je, našťastie, bezodná. Stačí len chcieť.

Rovnako je na tom i projekt s veľavravným názvom Ghost Master. Dosť bolo bojov s duchmi a tými najprečudesnejšími tvormi zo záhrobia! Tentoraz sa karta obrátila a vy ste tí, ktorí velia zástupu prízrakov. Je len a len na vás do akej miery vydesíte ľudí a aké prostriedky na to použijete. Ste predsa Páni duchov, tak svoje výsady naplno využite! Lež, nečakajte, že to bude príliš jednoduché. Nie každý smrteľník pri pohľade na prízrak ošedivie od strachu a pustí do gatí. Musíte byť prefíkaní. Nesmiete byť ústupčiví. Doteraz ste proti duchom bojovali, ibaže odteraz ich máte na svojej strane. Tak choďte a nakopte virtuálnych ľudí do... Veď viete kam ;) Kliknite na ikonku s hrou, veď polnoc už odbila, a tak nastal ten správny čas na zvýšenú aktivitu paranormálnych javov. Duchovia, prízraky, odpudivá háveď z tmavých kútov, astrálne bytosti – poďte medzi nás! Táto noc patrí náááám! Héhehehehééé, bú, bubu!

Grafika: 8 / 10

Môžeme v dnešnej dobe od stratégie očakávať niečo iné, než full 3D engine? Asi ťažko. Preto sa niet čo čudovať, že Ghost Master nám ponúka všetky vymoženosti 3D priestoru, čiže napr. rotáciu kamery alebo zoomovanie. Ľudské i neľudské tvory sa predvádzajú v prevedení, ktoré zo všetkého najviac pripomína The Sims a jednotlivých Simákov. Finta však spočíva v tom, že Ghost Master ponúka hneď niekoľko druhov pohľadu. Väčšinu času strávite pri „budovateľskom“ výhľade, no určite nepohrdnete ani možnosťou hľadieť priamo očami konkrétnych ľudských bytostí. V danom móde vám určite neujde žiadny exkluzívny záber výsledku vášho strašenia. Ak vás i tento pohľad omrzí, pokojne môžete všetko sledovať z najrozličnejších pohľadov kamery. Pri sledovaní ľudí sa rozhodne nudiť nebudete, pretože každý z nich sa snaží správať realisticky – manipulujú s rôznymi predmetmi, chodia po dome, sledujú televíziu a pod. Ich animácia je kvalitná a pôsobí vskutku vierohodne.

Počas hrania navštívite rôzne mapy, na ktorých sa často nachádzajú niekoľkoposchodové budovy pripomínajúce domy zo spomínanej hry The Sims. Jednotlivé podlažia môžete pokojne zapínať a vypínať, čím si zabezpečíte neustály prehľad. Mimochodom, ak sa obávate, že všetky „misie“ sa odohrávajú len v domoch, ste na omyle. Pri postupe hrou sa dostanete napr. aj na palubu parníka a to rozhodne nie je jediné prekvapenie.

Nerád by som zabudol spomenúť rýchlosť hry, resp. jej nároky na hardware. V tomto smere môžete byť úplne pokojní. Na pohodové gamesenie si vystačíte aj s mašinkou pod 1 GHz, nejakou staršou grafickou kartou z rodiny GeForce 2 a aspoň 128 MB RAM.

Interface: 8 / 10

Ghost Master rozhodne nepozná výraz „non-user friendly“. Menu pôsobí príjemne a štýlovo, nechýbajú všemožné nastavenia, vďaka ktorým si hru prispôsobíte k absolútnej spokojnosti. To isté platí o ovládaní ťažiaceho maximum z vášho myšoidného zariadenia. Spomínal som, že engine umožňuje rôzne rotácie či zoomy. Na všetko si vystačíte s niekoľkými tlačidlami na myške, eventuálne si môžete vypomôcť príslušnými klávesami. Klikaním na vašich podriadených (čiže duchov) sa dozviete všetky potrebné informácie o ich aktivite a zároveň máte možnosť vykonať nové operácie. Myslím, že i vďaka príjemnému ovládaniu si vás hra viac omotá okolo prsta.

Hrateľnosť: 8 / 10

Zatiaľ Ghost Master získava len slová chvály, avšak ako sa vlastne hrá? Vedzte, že kritika aj v tomto prípade pôjde nabok. Autorom sa skrátka podarilo vytvoriť originálnu hru a nedovolili si zanedbať vôbec nič. Dokázali to napr. i tutorialom, ktorý každého nového Pána duchov pripraví na rôzne druhy udalostí a okamihov sprevádzajúcich každý level. Po zvládnutí prípravy sa môžete vrhnúť na skutočné strašenie. Vrelo odporúčam dôkladné štúdium každého ducha, ktorého máte vo vašom „bestiári“ pripraveného na použitie. Dozviete sa tak všetko o jeho vlastnostiach a schopnostiach. Na začiatku máte pod palcom iba niekoľko strašidiel, s ktorými si ako začiatočníci musíte vystačiť. Ďalšia plusová vlastnosť hry spočíva v tom, že si pred spustením misie môžete nechať automaticky vygenerovať vhodnú kombináciu prízrakov. Nič vám však nebráni v zostavení vlastného tímu strašidiel.

Ako získate novú posilu? Nuž, stretnete ju priamo pri zdolávaní misie. Narazíte skrátka na nové strašidlo, to však neznamená, že ho okamžite získate do svojej partie. V prvom rade sa ho budete musieť pokúsiť oslobodiť od objektu, ktorý predstavuje jeho prekliatie. Až potom je možné využiť jeho „služby“ aj v nasledujúcich misiách. Napriek tomu je však dané strašidlo pre vás užitočné, pretože v rámci mapy s jeho kliatbou (čiže vlastne konkrétnym objektom) je schopné na smrteľníkov púšťať hrôzu. Je sympatické, že strašidlá majú v podstate svoju vlastnú osobnosť a tým pádom i schopnosť premýšľať čo sa im chce vykonať a čo nie. Vďaka tomu sa môže stať, že odmietnu spolupracovať na vyššej úrovni. Kľúčom k úspechu je ich častejšie nasadzovanie do akcie, pri ktorých sa ich schopnosti zdokonaľujú a zároveň sa stále viac dostávajú pod vašu kontrolu. Každé strašidlo dokáže svoje schopnosti využívať pri konkrétnych miestach. Musíte ich nasadiť napr. k elektrickým, vodným alebo vzduchovým zariadeniam (predstavte si napr. ducha, ktorý na smrteľníka vyskočí z práčky).

Ak si myslíte, že jediným cieľom misií je vystrašiť na smrť všetkých prítomných smrteľníkov, ste na omyle. Aj v tomto smere autori zabodovali, a tak napr. v niektorých misiách strašíte iba dopredu vytipovaných ľudí, pričom desenie ostatných nie je príliš žiadúce. Vaši pomocníci potrebujú na strašenie plazmu pochádzajúcu zo strachu ľudí. Pri každom úspešnom vystrašení sa jej hladina dopĺňa, no problém nastáva vo chvíli, keď klesne na nulu. Z toho vyplýva, že čím viac budú smrteľníci šedivieť od strachu, tým lepšie pre vás. Pri niektorých ľuďoch sa skutočne narobíte, stačí ak patria k tzv. „neveriacim Tomášom“. Tieto osoby preto treba najprv donútiť, aby uverili v existenciu nadprirodzena a akonáhle sa tak stane, potom ich so zadosťučinením môžete vydesiť až do stavu totálneho šialenstva, ktoré sa vám taktiež počíta ako pozitívny výsledok snaženia. Buďte si istí, že na vyvolanie totálneho desu máte v zásobe celkom slušnú zbierku strašidelných prvkov (každý z nich dokáže použiť iný druh ducha): rinčanie reťazí, nárek naháňajúci zimomriavky, rozličné zjavenia, obrazy v zrkadlách, pohyb predmetov po miestnosti, smiech, z ktorého tuhne krv v žilách a kopec ďalších des tvorivých prostriedkov.

Okrem komplikácií s „neveriacimi Tomášmi“ sa v hre vyskytuje ešte jeden závažný problém: lovci duchov (podobnosť s legendárnym filmom je čisto náhodná :) a osoby schopné exorcizmu. Títo smrteľníci pre vaše strašidlá predstavujú reálnu hrozbu, pretože, v prvom rade, lovci duchov môžu ducha definitívne zneškodniť. O ich aktivite vás však vždy informuje oranžový výkričník, ktorý značí, že sú strašidlám na stope. Buď stihnete vykonať príslušné opatrenia proti odhaleniu alebo sa s niektorými prízrakmi rozlúčite.

Multiplayer:

Hra ho nepodporuje.

Zvukové efekty: 7 / 10

Celé prostredie hry je štýlovo „duchárske“, a tak ani zvuky nezaostávajú. Jačanie smrteľníkov je hotový balzam na uši :), podobne ako všemožné kvílenia vašich mŕtvych kolegov. Myslím, že milovníci hororových filmov tieto prvky určite ocenia.

Hudba: 8 / 10

K „duchárskemu“ prostrediu patria i záhrobné melódie. Hudobník v tomto prípade skutočne vystihol celkovú atmosféru a vytvoril skladby, ktoré výborne vystihujú pocit pohybu v nadprirodzenom prostredí, a okrem toho sa aj dobre počúvajú.

Inteligencia & Obtiažnosť: 8 / 10

Rozhodne ma milo prekvapila snaha o umelú inteligenciu jednotlivých strašidiel, ktoré spočiatku prejavujú nevôľu naplno spolupracovať. Tento jav hru určite spestril a vniesol do nej pocit (trochu parodizujúcej) kooperácie so záhrobím. Taktiež potešia reakcie smrteľníkov, ktorí pri strašení reagujú skutočne nevyspytateľne, no zároveň sa snažia, ak ich necháte na pokoji, správať celkom normálne (sledujú TV, rozprávajú sa hatlaninou pripomínajúcu reč Simákov, občas si zabehnú na WC a pod.). To všetko vytvára pocit reálneho prostredia, v ktorom na ľudí v temných zákutiach číhajú (často) amatérske strašidlá so snahou vydesiť ich do bezvedomia a stať sa tak uznávanými prízrakmi na zozname Pána duchov.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Ghost Master je hra, ktorá tu dlho chýbala. Medzi ostatné tituly vniesla silný závan originality a zároveň vysokej kvality. Ak zoberieme do úvahy aj fakt, že v našich končinách vyšla v českej verzii, nepoznám dôvod, prečo by ste ju mali nechať bez povšimnutia.

Druhá strana mince (Kordi): 9 / 10

Táto hra ma dostala, ale o to teraz nejde. Ondrew nemal k dispozícií českú verziu hry a preto som si dovolil tento menší dodatok k recenzii. Lokalizácia do českého jazyka platí len pre titulkoch, lebo takto si môžete vypočuť hlasy duchov v anglickom origináli. Preto je počeštenie taká maličká čerešnička na tortičke. Hra navyše obsahuje aj bonusové cd s filmom z tvorby hry a zopár blbiniek do winu. Hodnotenie o pol hviezdičky väčšie si hra zaslúži aj vďaka svojej originalite. Po dlhšom čase konečne hra, ktorá ma chytila. Thanx to Sick Pupies.