Návštevnosť spravodajských web stránok po útokoch na USA vzrástla 10-násobne

Bratislava 13.septembra (TASR) - Utorkové teroristické útoky na New York a Washington podrobili tvrdej skúške aj internet.

13. sep 2001 o 15:43 TASR

Návštevnosť spravodajských web stránok vzrástla po incidentoch až desaťnásobne. CNN.com oznámila, že jej internetová adresa sa musela vysporiadať s 9 miliónmi návštevníkov za hodinu, pričom v bežných dňoch si jej on line spravodajstvo otvorí 11 miliónov ľudí za deň. "V utorok sme zažili najväčšiu návštevnosť v histórii naše web stránky," vyhlásilo vedenie CNN. Podľa spoločnosti Keynote Systems spomínaný traffic na celosvetovej sieti spôsobil výrazné spomalenie fungovania hlavných spravodajských web adries. "Zatiaľ čo normálny čas načítania stránky v bežný deň predstavuje 3 sekundy, v utorok to trvalo takmer 40 sekúnd," uviedli analytici. Spravodajské spoločnosti vzniknutú situáciu riešili pripájaním dodatočných serverov a publikovaním správ bohatších na text, ktorý je menej náročný na prenos dát ako interaktívny a grafický obsah.

* wil gl