Veľká recenzia Nokie 3100

19. sep 2003 o 14:38 Marián Pavel - SME online

Keď sme dostali do ruky nový model Nokie 3100, boli sme presvedčení, že ide o nástupcu populárnej trojkovej rady charakterizovanej modelmi 3310 a 3510. No po nedávnom uvedení nadväzujúceho modelu 3200 sme napokon získali presvedčenie, že 3100 je v tomto rade úplná novinka.

Dizajn a klávesnica

Nokia 3100 má veľmi podarený dizajn – napriek tomu že ide o pomerne malý telefón, má veľmi dobre vyriešený prístup ku klávesnici a aj displej s rozlíšením 128x128 bodov úplne postačuje na pohodlné zobrazenie informácií. Nokia v tomto modeli prvý raz použila úplne nový koncept klávesnice, ktorý sa nepodobá na nič, čo tu už bolo. Na vrchnej časti telefónu je tradičné tlačidlo zapnutia a voľby režimu, na bokoch však nie je nič. V spodnej časti telefónu je konektor napájania a Pop-port.

Ovládanie

Nový koncept spája klávesy do jedného riadku, no ergonomicky sú tak vytvarované, že napriek spojeniu je každá ľahko nahmatateľná a dostupná. Príjemné ovládanie zaručuje aj mierné kaskádovité vystúpenie spodnej časti kláves. V menu sa možno pohybovať štvorsmerovým joystickom, ktorý je takisto ergonomicky vytvarovaný. Doplnený je dvomi funkčnými klávesmi a tradičnými klávesmi pre prijatie a odmietnutie hovoru.

Displej

Aj Nokia 3100 disponuje kvalitným displejom s rozlíšením 128 x 128 bodov a zobrazením 4096 farieb, ktorý nájdeme aj v šestkovom rade. Displej je pasívny, no má veľmi slušný jas a je dobre viditeľný aj na slnečnom svetle. Pod veľmi dobrú čitateľnosť sa podpisuje aj výborne vyriešené podsvietenie. Pochváliť musíme aj vyladenú grafiku pre 4096 farieb a veľmi dobre čitateľný font.

Menu telefónu

Menu telefónu je tradičné, jeho základ tvorí systém použitý v šestkovom rade. K jeho prednostiam patrí prehľadnosť a rýchle odozvy na požiadavky užívateľa. Menu je charakterizované statickými ikonkami a veľkými nápismi, podmenu je už graficky striedmejšie. Pohybovať sa v ňom možno iba hore a dole.

Funkcie

Telefón je zaradený do kategórie low-end, teda pre menej náročných užívateľov, s dôrazom na teenagerov. Tým je tento mobil doslova prispôsobený. Prvým viditeľným znakom je plošné podsvietenie klávesnice a displeja oceľovo modro-bielou farbou, ktoré je veľmi efektné. Podsvietenie bliká do rytmu vyzváňania a je také jasné, že si možno telefónom svietiť na cestu v tmavej miestnosti. Podsvietenie kláves je doplnené aj fluoreskujúcim okrajom krytu. To však nie je všetko – Nokia v tomto modeli uvádza úplne nový druh vymieňateľných krytov, ktorými možno meniť nielen tvar klávesnice, ale aj spôsob jej preblikávania.

Samotné funkcie telefónu sú ako vždy praktické – pri SMS vám aplikácia ráta počet znakov, samozrejmosťou sú spojené správy. Príjemným prekvapením je funkcia, ktorá umožňuje prepisovať staré správy v prípade, že príde nová a vaša schránka je preplnená. Nokia 3100 umožňuje posielať aj prijímať MMS správy a vytvoriť e-mail cez SMS (samostatný e-mail klient v nej však nie je). Praktickou pomôckou je počítadlo, ktoré vás informuje a počte prijatých a odoslaných správ. Správy si môžete ľubovoľne archivovať vytvorením vlastných adresárov. Pamäť pojme 150 SMS.

Správa kontaktov je tiež riešená s dôrazom na praktické používanie – my sme napríklad veľmi ocenili bezproblémovú správu kontaktov ako v telefóne tak na SIM karte. Kontakty možno ľubovoľne presúvať, časť kontaktov mať v telefóne, časť na SIM karte, pričom telefón ich rozozná bez rozdielu. Kontakty možno aj zobraziť v troch režimoch.

Aj v Nokii 3100 sú dostupné tradičné profily správania telefónu, pričom dva z nich možno ľubovoľne pomenovať a nastaviť.

Telefón tiež možno personalizovať tapetami, šetričmi obrazovky a polyfonickými zvoneniami a nastavením klávesových skratiek, pomocou ktorých možno vybraným klávesom priradiť obľúbené funkcie. Obrázky a zvuky možno archivovať v samostatnej položke menu Galéria.

V menu telefónu nájdete aj prehľadný kalendár s týždenným zobrazením. Hry sú v Nokii 3100 tri – Bowling, Beach Rally a Snake EX2, ďalšie si možno stiahnuť, rovnako ako aj Java aplikáciu.

V telefóne je aj kalkulačka, stopky a budík, ku ktorému máme výhrady – neumožňuje stále nastavenie budenia. Dáta možno do telefónu stiahnuť cez WAP 2.0 a GPRS. K telefónu možno cez Pop-port pripojiť ďalšie zariadenia, ako napríklad prídavný fotoaparát.

Batéria

V telefóne je batéria s kapacitou 850 mAh, výrobca udáva výdrž 2 – 6 hodín hovoru a 7 - 17 dní v pohotovostnom režime. Kapacita batérie a správa energie v telefóne nás príjemne prekvapila – aj pri intenzívnejšom telefonovaní sme mobil nabíjali každých 5 – 7 dní, pričom sme mali zapnuté plošné podsvietenie klávesnice i displeja.

Celkové hodnotenie

Telefón sme používali takmer mesiac a na jeho jednoduché ovládanie sme si zvykli natoľko, že sa nám s ním len veľmi ťažko lúčilo. Je úplne ideálnym spoločníkom nielen pre mladých, ale aj pre dámy vyžadujúce štýlový mobilný telefón za priaznivú cenu.