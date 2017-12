Freedom Fighters – Červený úsvit po 20tich rokoch

19. sep 2003 o 11:36 Milo Gracík

Pred pár rokmi som v TV videl zaujímavý vojensko-akčnú drámu Červený úsvit (web) z polovice 80-tych rokov. Film popisoval inváziu armád Sovietskeho Zväzu na územie USA z pohľadu skupiny amerických stredoškolákov, ktorí sa okupantom postavili so zbraňou v ruke. Bola to vlastne taká military verzia Beverly Hills 902 10 :). Nech už bola téma filmu akokoľvek rozporuplná, mal nepopierateľné divácke i umelecké kvality. Svojím námetom i spracovaním jasne vynikal z bežnej hollywoodskej filmografie tej doby, aj keď svojím pátosom určite mnohých znechutil. A prečo vám tu spomínam túto filmovú vykopávku? Pretože autori famózneho Hitmana a jeho ešte excelentnejšieho sequelu založili svoju najnovšiu hru práve na námete tohto filmu.

Myslel som, že s koncom studenej vojny skončila aj éra filmov a hier s námetom statočných a víťazných amerických vojakov bojujúcich proti zákerným a podlým komunistom. V minulých rokoch to aj tak vyzeralo, keďže zloduchov z radov červených vystriedali teroristi. No teraz prichádza hra, ktorá stavia na tých najzákladnejších prvkoch a najprimitívnejších klišé tejto éry. Či úspešne, to sa presvedčíme onedlho. Planéta Zem. Súčasnosť. Studená vojna dávno skončila, no trochu inak než sa dočítame v historických análoch. V tejto hre sa však nachádzame v alternatívnej realite, kde červené zástavy vlajú v každom meste, vrátane New Yorku a ďalších miest bývalých Spojených Štátov. Keďže amíci sú národ hrdých a patriotických gerojov, taká okupácia Červenou armádou ich musela riadne naštvať. To aj vidieť na množstve protisovietskych demonštrácií a aktívnemu hnutiu odporu.

Hráč preberá kontrolu nad jedným z revoltujúcich občanov, chlapíkovi menom Christopher Stone. Z tohto normálneho človeka sa pod hráčovým vedením stane vodca skupinky nespokojných občanov, ktorí nielen kecajú ale sú ochotní priložiť aj ruku k dielu. V základe ide o taktickú akciu videnú z pohľadu tretej osoby. Svojej až 12člennej tlupe rebelov budete dávate rozkazy k akcii, no i sami musíte priložiť ruku (pušku, granát, apod.) k dielu. Získanie nových bojovníkov nie je otázkou peňazí ale vašej charizmy, nie sú to predsa žiadny bezcharakterní žoldnieri, ale rozhorčený občania bojujúci za svoje rodiny, za vlasť a demokraciu. Charizmu si zvyšujete úspešnými oslobodzovacími akciami (z pohľadu Rusov však ide o jasný terorizmus:-), a aby boli tieto akcie úspešné potrebujete schopných a výkonných vojakov. A tí sa k vám pridajú iba ak budete mat charizmu skutočne na výši.

Poviete si, že ovládať až 12 vojakov je bude asi dosť komplikované, no podľa autorov by malo byť ovládanie kľúčovým prvkom k skvelej hrateľnosti a teda i skvelej zábave (a kopcu zarobených prachov:-) Som ochotný veriť tomu, že ovládanie bude dôkladne prepracované, no skeptickejšie sa už pozerám na umelú inteligenciu ovládaných vojakov. Pomocníci by mali nielen plniť vaše rozkaz ale mali by aj inteligentne reagovať na podnety z okolia, napr. pri streľbe sa kryť a pod. Arzenál by mal byť tiež pestrý, od bežných strelných zbraní a granátov, cez RPGčky (pancierovky:), guľomety až po osvedčené Molotovove kokteily. Hra beží na osvedčenom, ale vylepšenom Glacier Engine, ktoré fantastické schopnosti sme mali možnosť vidieť už v Hitman 2. Tešme sa teda na realistické poveternostné podmienky (dážď, sneh, hmla), živú a detailnú animáciu, real-time osvetlenie.

Freedom Fighters by mala osloviť predovšetkým milovníkov priamočiarej rýchlej akcie spestrenej taktickými prvkami a tímovou hrou (multiplayer však bude dostupný iba vo verziách pre herné konzoly).