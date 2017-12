MS Flight Simulator 2004: Century of Flight – približuje moderné technológie historického lietania

19. sep 2003 o 10:39 Dante

Najnovší prírastok do série hier označovaných ako letecký simulátor je trochu netradičný. Titul MS Flight Simulator, ktorý sa v týchto dňoch ocitol na regáloch obchodov s počítačovými hrami nesie podtitul Century of Flight, storočie lietania, a jeho zmyslom nie je zostreliť čo najviac nepriateľských bojových lietadiel, či plniť najrôznejšie bojové úlohy, ale predovšetkým sa tu prihliada na samotnú znalosť lietania.

Pochmúrne ráno, na dlhej pláži na morskom brehu je pripravené veľmi zvláštne monštrum – plátnom potiahnutá konštrukcia, v strede motor s ohromujúcou silou dvanástich koňských síl, ktorý roztáča dvojicu vrtulí. Medzi krídlami sedí človiečik, zvierajúci riadiacu páku, ktorá by mala tento stroj ovládať. Chvíľa napätia, stroj sa dáva do pohybu a po niekoľkých desiatkach metrov sa odpútava od zemi, pomaly sa vzďaľuje aby nakoniec po takmer štyridsať metrovom „skoku“ opäť pristál.... Asi takto nejako vyzerala podľa zachovaných správ atmosféra zo 17.decembra roku 1903, kdesi u mestečka Kitty Hawk v Severnej Karolíne, kde sa človek po prvý krát odlepil od zemi a nastúpil na cestu dobývania výšok. Necelú minútu Wilbur Wright udržal stroj vo vzduchu a podarilo sa mu preletieť 260 metrov, avšak i napriek tomu sa tieto čísla stali prelomovými v histórii leteckej techniky. MS Flight Simulator 2003 mapuje osobitým spôsobom storočnú históriu lietania a ponúka unikátnu možnosť aspoň vizuálne si vyskúšať pocity priekopníkov v lietaní.

K dispozícii budete mať deväť historických lietadiel vrátane exotických strojov, akým je už zmienený „Flyer“ bratov Wrightových (ktorým to vlastne všetko začalo), legendárny Spirit of Sant Louis, s ktorým Charles Lindberg ako prvý pilot prekonal Atlantický oceán, Ford TriMotor alebo klasická Dakota – Douglas DC-3 a ďalších pätnásť moderných lietadiel. Okrem ľahkých športových strojov môže hráč pilotovať na počítači i prúdové dopravné giganty vrátane najmodernejšieho Boeingu 777. Nechýba ani vrtuľník, ktorý tu zastupuje Robinson R22.

Najmladší člen rodiny leteckých simulátorov Microsoftu obsahuje i niekoľko vylepšení, ktoré zatraktívňujú hlavne jeho vizuálnu stránku. To samozrejme príslušné hardwarové nároky na výkon počítač. I keď Microsoft uvádza minimálnu konfiguráciu Pentium II 450 MHz, 64 MB RAM a 3D grafickú kartu pre skutočný zážitok budete potrebovať konfiguráciu omnoho silnejšiu, čo by však na druhej strane pre mladšiu generáciu počítačov nemal byť problém.

Asi najsilnejšou stránkou hry je grafiky, špeciálne letové prostredie. Vďaka systému generovania krajiny, ktorú pri lete vidíte (AutoGen), dokáže simulátor vytvárať podrobnejšie objekty a obrazy. Veľmi pôsobivo vyzerajú mraky, na oblačných scenériách si vývojárili skutočne užili a doviedli ich k dokonalosti. Mraky vyzerajú realisticky nielen po vizuálnej stránke ale i vďaka systému dynamickej správy počasia vyzerajú ako skutočné. Systém generovania mrakov je totiž založený na fyzikálnych atmosferických princípoch a aktualizácia prebieha prostredníctvom internetu, takže mraky sa kumulujú či rozplývajú ako v skutočnosti. Lietanie si môžete vyskúšať v rôznych podmienkach, ale zďaleka nejde iba o to, aby ste sa mohli zoznámiť s rôznymi pôsobivo vyzerajúcimi efektmi. Počasie hrá v simulácii letu dôležitú úlohu, pretože rôzne typy počasia priamo (a výrazne) ovplyvňujú hlavne u starších historických lietadiel letový model, takže na tom ako sa s vplyvom vetru, či zlej viditeľnosť dokáže hráč v úlohe pilota vysporiadať, do značnej miery rozhoduje o úspešnosti v príslušnej fázy hry.

Rozšíril sa i počet letísk, simulátor teraz obsahuje dopravu prakticky na všetkých významných letiskách svata a to nielen vizuálnu – vďaka interaktívne riadeniu leteckej prevádzky sa hráč môže vžiť do role pilota so všetkým čo k tomu patrí, komunikovať s riadiacou vežou pomocou rádia obsluhovaného stláčaním virtuálnych tlačítok. Na druhú stranu je vzhľadom k charakteru hry škody, že vývojári nezriadili i prostredie odpovedajúce historickej realite – teda naopak bez všadeprítomnej modernej letovej kontroly, ktorá v dobe bratov Wrightov mala do svojho vzniku ešte dosť ďaleko.

Veľkú pozornosť venovali tvorcovia virtuálnym kabínam. Okrem detailne prepracovaného trojrozmerného kokpitu potešia hráčov i také zaujímavosti, ako je možnosť ovládať lietadlo pomocou rôznych prepínačov a tlačítok na riadiacom panely i po stranách, ktoré reagujú na stlačenie kurzoru, ako keby pilot sedel v reálnej kabíne. Ale snáď najzaujímavejšia je skutočnosť pilotovania historických stojov zo začiatku minulého storočia.

Grafika: 9 / 10

Letecké simulátory vydané v posledných rokoch priam prekypujú dokonalým grafickým spracovaním. Výnimku nebude tvoriť ani dnes recenzovaný MS Flight Simulator 2004: Century of Flight. O nádhernej grafickej scenérii som sa už zmienila v recenzii (spracovanie mrakov je vskutku neuveriteľné). Výbornou demonštráciu sú však priložené obrázky, ktoré vám toho napovedia viac, chcela by som podotknúť, že nejde o žiadne „promo screenshoty“ zo stránky vydavateľa, ale o obrázky vytvorene priamo z hry (až na posledné štyri).

Interaface: 8 / 10

Po inštalácii a následnom spustený hry vám úvodná obrazovka menu až nápadne bude pripomínať MS Flight Simulator 2002. To znamená, že tu nájdete elektronickú podobu manuálnu, výber z pripravených letových scenárov, možnosť vytvoriť si vlastný letový model, multiplayer a historickú encyklopédiu. Pokiaľ ide o ovládanie nič sa nezmenilo a ak ste hrali FS 2002 nenarazíte na nič nové, či nezvyčajné.

Hrateľnosť: 6 / 10

Ako som už zdôraznila na začiatku, nejde o žiadne bojové plnenie misií alebo niečoho podobné, skrátka cieľom tejto hry je sprostredkovať hráčovi ten čistučký pocit voľnosti z lietania. Mnoho milovníkov tohoto žánru práve po tomto druhu simulátoru prahlo a teraz sa ich sny naplnili. Bohužiaľ i tá najlepšia zábava netrvá večne a tak po nejakej dobe i toto lietanie človeka omrzí. Ale povedzme si na rovinu, kto z vás by nechcel byť práve tým, ktorý ako prvý preletí Atlantický oceán … no a práve tento neopakovateľný moment sa vám hra snaží ponúknuť.

Multiplayer (bez hodnotenia)

MS Flight Simulator 2004 síce multiplayer obsahuje ale mojou osobou testovaný nebol a to i vďaka veľmi slabému modemovému pripojeniu, ktorým bohužiaľ disponujem :o(

Zvukové efekty: 6 / 10

Komunikácia s riadiacou vežou je veľmi autentická i so všetkým pazvukmi ktoré k nej patria. Celkovo ide o kvalitne spracovaný zvuk.

Hudba: 6 / 10

Hudbu v hre takmer nenájdete (výnimkou je úvodné menu) či je plus alebo mínus si musíte rozhodnúť sami, mne osobne to vyhovovalo.

Inteligencia & Obtiažnosť: 5 / 10

Zásadným nedostatkom, ktorý však sprevádza celú sériu Flight Simulatoru je jej letový model. Ten bohužiaľ ostal v porovnaní s FS 2002 takmer nezmenení, čo je nepochopiteľné. Po technickej stránke nemáte jednotlivým stojom čo vytknúť, ich letový model je však dosť slabý. Netvrdím, že sa chovajú úplne zle (rozdiel medzi Cessnou a Boeingom určite oznáte), ale odporujú fyzikálnym zákonom! Je taktiež zaujímavé, že tieto nedostatky sú najmarkantnejšie pri nových modeloch. Pri lietaní historickými kúskami sa tieto stroje chovajú realisticky a celkovo mi ich chovanie pripadalo lepšie.

Záverečný verdikt: 7 / 10

I keď MS Flight Simulator nedosahuje takej dokonalosti, vo vernosti letového modelu, ako napríklad známy IL-2 Sturmovik (hlavne u veľkých moderných dopravných lietadiel je chovanie stroja pri extrémne akrobatických situáciách dosť podivuhodné). Práve vďaka možností zalietať si v strojoch, ktoré tvorili dejiny letectva, bude priaznivcom tohoto herného žánru zrejme stať za to si túto novinku vyskúšať.