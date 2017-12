Hidden 2 na nových obrázkoch

19. sep 2003 o 9:36 Ján Kordoš

Kedy to tu už konečne bude? Všetci fanúšikovia akčnejších simulátorov komanda z obdobia druhej svetovej vojny veselo strihajú ušami a hltajú každú novú zmienku o pripravovanom českom super projekte Hidden and Dangerous 2. Nové obrázky vyzerajú celkom k svetu a je radosť si ich pozerať. No už by bodla nejaka hrateľná verzia, kde by sme si to vyskúšali na vlastné prsty.