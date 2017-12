Čo si všímať pri kupovaní mobilu?

Mobilný telefón už dávno neslúži len na telefonovanie. Najnovšie mobily obsahujú veľa funkcií, ktoré môžu poslúžiť na zábavu či ako praktický pomocník. Rôzne značky či názvy sú však pre mnohých ľudí len ťažko zrozumiteľné.

SMS

Okrem telefonovania je posielanie krátkych textových správ najčastejšie používanou funkciou mobilných telefónov. Každá správa môže obsahovať až 160 znakov. Novšie telefóny však dokážu spojiť viacero textových srpáv, takže sa nemusíte obmedzovať počtom znakov. Každých 160 znakov však zaplatíte ako jednu sms. Nevýhodou pri posielaní dlhších správ je, že ak ju pošlete na telefón, ktorý túto funkciu nepodporuje, alebo na telefón inej značky, správa sa rozdelí na viacero kratších správ.

Niektoré telefóny umožňujú počítanie znakov. Je to praktická funkcia, ktorá pomáha zmestiť sa do limitu 160 znakov.

Nové telefóny podporujú aj predikatívne písanie smsiek. V pamäti telefónu je uložený slovník, ktorý automaticky dopĺňa slová, ktoré píšete. Keďže na každom tlačidle sú uložené tri až štyri písmená, stačí ak vždy stlačíte každé tlačidlo len raz. Mobil nájde v slovníku slovo, ktoré chcete napísať a automaticky ho doplní do textu. Niekedy vám dá na výber viacero slov. Ak sa dané slovo v slovníku nenachádza, môžete ho tam jednoducho doplniť.

Vysokorýchlostné pripojenie na internet

GPRS ponúka porovnateľnú rýchlosť pripojenie na internet ako bežná telefónna linkou. Rýchlosť pripojenia závisí od mobilného telefónu a od počtu voľných prenosových kanálov. Súčasné telefóny dokážu využívať maximálne 4 kanály, čo zodpovedá prenosovej rýchlosti 56 kbit/s. Vyťaženie siete však spôsobuje, že veľakrát je prenosová rýchlosť menšia. Reálna rýchlosť v sieťach Eurotel a Orange sa pohybuje okolo 42 kbit/s. Pri GPRS platíte však len za objem prenesených dát a nie za čas pripojenie. To znamená, že môžete byť na internet pripojený neustále. Je to výhodné predovštetkým na kontrolu e-mailovej schránky.

Službu High Speed Data ponúka len spoločnosť Eurotel. Takisto umožňuje vysokorýchlostné pripojenie na internet. Maximálna rýchlosť pripojenia je 43,2 kbps. Táto služba je vhodnejšia na prenášania väčšieho objemu dát. Oproti GPRS je výhodou aj stabilná rýchlosť pripojenia, pretože používateľ má pevne vyhradené okruhy. Nevýhodou je, že sa platí za čas pripojenia bez ohľadu na objem prenesených dát. Cena za pripojenie je však rovnaká, ako pri bežnom dátovom spojení rýchlosťou 9,6 kbps.

Viaceré telefóny umožňujú prepojenie s počítačom, na ktorom je možné využívanie plnohodnotného internetu.

Batéria

Pri výbere telefónu si treba vždy všímať batériu, ktorá je k nemu štandardne dodávaná. Jej kapacita sa označuje v miliampér hodinách (mAh). Čím vyššie číslo, tým by telefón mal dlhšie vydržať bez nabíjania. Najlepšie batérie majú dnes vyše 1000 mAh. Ako dlho batéria vydrží však závisí aj od toho, akú spotrebu energie má mobilný telefón. Preto je dôležitý údaj, ako dlho vydrží telefón v pohotovostnom režime. Najlepšie telefóny vydržia takmer dva týždne. Ide však o čas, ktorý by telefón vydržal bez nabíjania, ak by ste s ním vôbec nič nerobili. Ak budete telefonovať, hrať hry, či posielať sms, batéria sa vybije oveľa skôr. Preto sa pri každom telefóne uvádza aj výdrž batérie pri telefonovaní. Zvyčajne sa pohybuje okolo štyroch hodín. Platí, že veľké a farebné displeje zvyšujú spotrebu energie.

Dôležitý je aj druh batérie. Štandardne sa dnes dodávajú do telefónov lítium-iónové batérie (Li-Ion). Lepšie telefóny majú výkonnejšiu lítium-polymérovú batériu (Li-Pol).

Organizér

Organizér obsahuje väčšinou kalendár, do ktorého je možné ukladať pripomienky na daný deň a dátum. Poznačiť sa dajú aj narodeniny, ktoré vám telefón každý rok niekoľko dní vopred oznámi.

V organizéri alebo samostatne býva aj budík. Niektoré telefóny obsahujú špeciálny budík s funkciou snooze. Jeho výhodou je, že zvoní, i keď je telefón vypnutý. V noci vás tak nebudú obťažovať prichádzajúce hovory či sms.

Hry

Súčasťou takmer každého telefónu sú hry. Niektoré telefóny umožňujú stiahnutie ďalších hier z internetu alebo hranie proti iným hráčom prostredníctvom internetu. Za používanie hier neplatíte operátorovi žiadny poplatok.

Internet

Na mobile je možné surfovať aj po internete. Telefón však musí podporovať funkciu WAP. Prezerať je však možné len špeciálne stránky, ktoré sú upravené na pozeranie na mobile. Tieto stránky sú väčšinou oproti klasickým stranám zjednodušené a je odstránená zbytočná grafika. Niektoré mobily umožňujú prostredníctvom WAPu prezerať aj e-mailovú schránku.

Zvonenie

Mobilné telefóny ponúkajú na výber až niekoľko desiatok druhov zvonení. Niektoré telefóny umožňujú aj vytvorenie vlastnej melódie alebo poslanie zvonenia z iného telefónu či internetu. Štandardom je už dnes vibračné zvonenie, ktoré umožňuje diskrétne upozornenie na hovor bez toho, aby ostatných rušilo hlasité zvonenie. Niektoré typy telefónov umožňujú priradiť ku každému číslu inú melódiu. Podľa zvonenia tak môžete rozoznať, kto vám práve volá.

Populárne je polyfonické zvonenie, ktoré využíva viacero tónov. Štandardom je 16-tónove, lepšie telefóny majú 40-tónové. Čím viac tónov, tým realistickejší zvuk.

Telefónny zoznam

Okrem telefónnych čísel uložených na simkarte sa môžu čísla ukladať aj do pamäti telefónu. Pri každom telefóne je uvedené, koľko čísel sa dá uložiť do zoznamu. Niektoré telefóny umožňujú k jednému menu uložiť viac čísel.

Profily

Mobily umožňujú nastaviť si niekoľko profilov, ako sa má mobil správať. V každom profile sa dá nastaviť melódia zvonenie, hlásenia prichádzajúcej správy a vibračné zvonenie. Niektoré telefóny umožňujú aj automatické spustenie zvoleného profilu podľa nastaveného času. Výhodou profilu je, že ak chcete napríklad vypnúť zvonenie a zapnúť vibrácie, nemusíte to vždy nastavovať v menu, ale stačí, ak zmeníte aktuálny profil.

MMS

Ak mobilný telefón obsahuje funkciu MMS, môžete s týmto telefónom odosielať a prijímať multimediálne správy. Ide predovšetkým o digitálne fotografie, animované obrázky, zvuk, video či text.

Niektoré telefóny obsahujú zabudovaný digitálny fotoaparát. Fotografie môžete uložiť do pamäti telefónu, alebo ich posielať na iné telefóny pomocou služby MMS.

SIM Toolkit

V menu mobilných telefónov, ktoré podporujú technológiu SIM Toolkit, pribudne ďalšia položka (podľa operátora buď Orange menu alebo Eurotel). V nej sa nachádza niekoľko položiek ako počasie, správy či zábava. Podľa zvolenej položky vám formou sms môžu byť doručené najnovšie správy zo športu či predpoveď počasia na najbližšie dni. Pomocou SIM Toolkit môžete vyhľadať aj vlakové či autobusové spojenie. Ak si v menu zadáte konkrétnu požiadavku, napríklad na zistenie vlakového spojenia, táto požiadavka bude odoslaná vo forme sms, za ktorú zaplatíte podľa cenníka operátora. Odpoveď vám príde takistou formou sms. Niektoré prijímané sms sú spoplatnené.

Infračervený port

Infračervený port obsahujú väčšinou len manažérske telefóny. Umožňuje bezdrôtové pripojenie k počítaču. Ak chcete surfovať po internete, nepotrebujete teda žiadne prepojovacie káble. Prostredníctvom infračerveného portu je možné meniť aj softvér telefónu.

Bluetooth

Ide o bezdrôtovú technológiu umožňujúcu pripojiť k telefónu bezdrôtové zariadenia ako slúchadlo, notebook a podobne. Na rozdiel od infračerveného portu funguje aj cez stenu a cez bluetooth sa dajú hrať aj hry.

Hands free

Funkcia hands free umožňuje telefonovanie bez toho, aby ste telefón držali v ruke. Okrem klasického slúchadla s mikrofónom, ktoré si treba k telefónu dokúpiť, niektoré mobily umožňujú aj hlasité hands free. Telefón jednoducho postavíte na stôl a telefonujete. Do automobilov sa zase montuje špeciálna súprava hands free. Pri hlave vodiča je nainštalovaný mikrofón, ktorý sníma hlas a zvuk vychádza z reproduktorov rádia. Keď zazvoní telefón, rádio sa automaticky stíši.

Hlasové vytáčanie

Ak telefón obsahuje funkciu hlasové vytáčanie, môžete si k niekoľkým číslam, ktoré najčastejšie používate, nahrať ich meno či prezývku. Potom len stlačíte určené tlačidlo na telefóne a vyslovíte do mikrofónu meno osoby, ktorej chcete zavolať, a číslo sa automaticky vytočí. Hlasové vytáčanie je vhodné predovšetkým, ak používate hands free.

Pamäť

Niektoré telefóny umožňujú nahrať si časť hovoru do pamäti. Je to vhodné, ak si potrebujete poznačiť nejaký dôležitý údaj a práve nemáte po ruke pero a papier.

Skrátená voľba

K deviatim telefónnym číslam, na ktoré telefonujete najčastejšie, si môžete priradiť tzv. skrátenú voľbu. To znamená, že na každej numerickom klávese môžete mať uložené jedno číslo. Ak si napríklad na jednotku uložíte číslo na svoju maželku, stačí, ak sekundu podržíte stlačený kláves s číslom jedna a automaticky sa vytočí uložené číslo.

Mobil banking

Mobil banking prináša banku do vášho telefónu. S touto službou si môžete pozrieť stav vášho účtu, realizovať prevody či pozrieť si aktuálne kurzy a úrokové sadzby. Aby ste mohli využívať Mobil Banking, potrebujete telefón, ktorý podporuje SIM Toolkit. Zároveň potrebujete aj novú SIM kartu, na ktorej sú uložené vaše údaje pre prístup k účtu.