Microsoft chce pomôcť obetiam útokov na USA sumou 10 miliónov USD

Seattle 13.septembra (TASR) - Microsoft plánuje v rámci pomoci po teroristických útokoch na USA rôznym skupinám a vládnym agentúram poskytnúť 5 mil.

13. sep 2001 o 13:35 TASR

USD v hotovosti a 5 mil. USD prostredníctvom softvéru a služieb.

Hotovosť chce americký softvérový gigant Microsoft previesť na nadáciu s názvom September 11 Fund, ktorú založili United Way of New York a The New York Community Trust. Vedenie spoločnosti vyzvalo aj svojich zamestnancov, aby prispeli na pomoc obetiam katastrofy, pričom Microsoft plánuje aj asistovať lokálnym krvným bankám pri organizovaní prepravy a získavania krvných konzerv pre obete útokov.

Šéf softvérového gigantu tiež vyhlásil, že jeho spoločnosť ponúkla pracovníkom v New Yorku a Pentagóne pomoc pri znovu vybudovaní ich počítačových sietí.

