Banky i Orange vylučujú zneužitie údajov na blokovanie účtov či kariet klientov

18. sep 2003 o 18:48 TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenské banky vylučujú, že po neoprávnenom úniku časti osobných údajov o klientoch mobilného operátora Orange by mohlo dôjsť k ich zneužitiu na zablokovanie účtov či platobných kariet. Podobne sa vyjadrili aj zástupcovia samotnej spoločnosti Orange k možnému zablokovania SIM-kariet v telefónoch.

Z časti databáz a. s. Orange Slovensko na internete sa údajne síce dali stiahnuť mená, adresy či rodné čísla klientov, ale podľa hovorcov niektorých bánk i Orange pri nimi využívaných pracovných postupoch by to prípadným špekulantom na zablokovanie nestačilo. Banky i Orange vysvetlili, že pri telefonických žiadostiach o zablokovanie účtov či kariet žiadajú ich pracovníci od ľudí aj iné špecifickejšie osobné informácie.

Eva Güttlerová zo Slovenskej sporiteľne konkretizovala, že banka si od žiadateľa najprv pýta osobitné heslo - takzvaný diskrétny údaj, ktorý mu bol vydaný spolu s kartou. "Ak ho žiadateľ nevie, chceme od neho ďalšie informácie, napríklad, aký typ karty mal, kedy mu bola vydaná, akú mala platnosť či k akému druhu účtu našu kartu dostal," povedala E. Güttlerová s tým, že na bydlisko a rodné číslo sa žiadateľa pracovníci ich banky pýtajú až v poslednom rade.

Hovorca OTP Banky Norbert Lazar dodal, že osobitne je chránený napríklad aj internet banking, pretože elektronické distribučné cesty sú zabezpečované kódmi a heslami, ktoré pozná iba sám majiteľ účtu.

Hovorca Orange Slovensko Peter Tóth klientov firmy ubezpečuje rovnako tým, že pri žiadosti o zablokovanie strateného či odcudzeného mobilu okrem spomenutých údajov, ktoré boli na internete, operátori požadujú od volajúcich ľudí aj celý rad ďalších informácií, potvrdzujúcich totožnosť klienta. "Ak na základe udania základných identifikačných údajov nie je možné jednoznačne zistiť, či daná SIM karta patrí žiadateľovi o blokovanie, požadujeme od našich zákazníkov ďalšie údaje, predovšetkým ID kód, približný dátum aktivácie, druh užívacieho programu, názov dílera, kde si SIM kartu aktivoval či približnú výšku poslednej faktúry," uviedol P. Tóth.

Na otázku TASR či Orange už zaznamenal nejaké prípady neoprávnené zablokovania SIM-karty z dôvodu opomenutia týchto pracovných postupov zo strany svojich operátorov, P. Tóth reagoval tým, že pokiaľ by k takému niečomu aj došlo, je to možné reklamovať a postihnutému klientovi by sa potom poplatok za zablokovanie vrátil.

Zatiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý podľa Orange Slovensko neoprávnene nakladal s databázou osobných údajov jej klientov, hrozí v prípade právoplatného odsúdenia trest odňatia slobody do dvoch rokov. Trestným oznámením Orange sa bude zaoberať kriminálna polícia, ktorá do 30 dní od podania oznámenia rozhodne, či začne trestné stíhanie.

Informáciu o tom, že časť databázy klientov a. s. Orange Slovensko bola údajne dostupná na internete, poskytol mobilnému operátorovi istý podnikateľ. Ten tvrdil, že zoznam klientov našiel náhodne a že disponuje aj databázou konkurenčnej firmy Eurotel. Informácie o údajnom úniku databázy spoločnosti Eurotel zverejnili aj niektoré médiá. Hovorca spoločnosti Juraj Droba povedal, že Eurotel v súčasnosti situáciu analyzuje a v priebehu najbližších dní rozhodne o ďalšom postupe.