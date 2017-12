Suchozemské rastliny existujú už minimálne 475 miliónov rokov

17. sep 2003 o 22:30

Ukážky fragmentov rastlín s mikroskopickými spórami, staré približne 475 miliónov rokov. FOTO – NATURE

Prevažná časť živej látky spočíva v rastlinách a v ich rámci zasa v stromoch. Zazelenanie súše preto znamenalo rozhodujúci zlom v dejinách pozemského života. Na pravekú súš, charakterizovanú najmä skalnatým a púštnym terénom, sa však rastlinám podľa všetkého nepodarilo preniknúť samostatne, ale v rozhodujúcej miere im v tom pomohli huby. Ba aj pri o čosi skoršom evolučnom zrode samotných rastlín zrejme stála obojstranne prospešná aliancia medzi morskými riasami a hubami.

Kedy však rastliny vznikli a kedy kolonizovali súš? Závery získané skúmaním frekvencie výskytu genetických mutácií v jednotlivých líniách života, hovoria, že posledný spoločných predok všetkých dnešných rastlín žil asi pred 700 miliónmi rokov. To však značne presahuje časové rozpätie, z ktorého máme k dispozícii aspoň ako-tak spoľahlivo datované fosílie, takže väčšina bádateľov berie takéto údaje skepticky.

Najstaršie známe pomerne kompletné fosílne zvyšky suchozemskej rastliny sa našli v tzv. venlockých geologických vrstvách v Írsku. Pochádzajú z prvohorného útvaru silúr. Vyjadrené číselne je to približne 425 miliónov rokov do minulosti. Primát najstaršej rastliny pripadol rodu Cooksonia.

Britský paleobotanik Charles Wellman z University of Sheffield teraz s dvoma ománskymi kolegami posunul datovanie najstarších suchozemských rastlín ešte najmenej o 50 miliónov rokov hlbšie do priepasti času. Napísali o tom v časopise Nature. Pri preosievaní vzoriek hornín zo severného Ománu, datovaných do prvohorného útvaru pred silúrom, ordoviku, totiž našli fragmenty rastlín, obsahujúce veľký počet spór. Vzhľad fragmentov je taký, že jednoznačne patria drobným suchozemským rastlinám. Podobné mikroskopické spóry sa v ordovických horninách našli už predtým, samy osebe sa však podobali spóram vodných rias, takže iba na ich základe sa nedalo hovoriť o dôkazoch staršej existencie suchozemských hornín.

Analýza stien spór priviedla objaviteľov k záveru, že ich materské rastliny sa najviac podobali dnešným pečeňovkám. Bádatelia dúfajú, že sa im čoskoro podarí nájsť kompletnú fosíliu takejto rastliny.

ZDENĚK URBAN