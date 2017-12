Pomôžu vám blikajúce bodky na displeji mobilu

17. sep 2003 o 22:30

Psychológovia z britskej Sheffieldskej univerzity prišli so zaujímavým nápadom, ktorý overili v pokusoch na študentoch. Ak sa chcete odnaučiť fajčiť, pomôžu vám v tom blikajúce bodky na displeji mobilu, ktoré odvedú vašu myseľ od myšlienok na cigaretu. Podľa Johna Maya zo Sheffieldskej univerzity by mohlo byť inštalovanie tohto programu do mobilov otázkou krátkejbudúcnosti.