Internetisti sa zľakli súdu

Rodičia by mali s deťmi povinne hovoriť nielen o sexe, ale aj o MP3Americká asociácia nahrávacieho priemyslu minulý týždeň podala žalobu na 261 Američanov, ktorí si bez zaplatenia sťahovali z internetu hudobné nahrávky cez siete ako Kazaa. Nasledovať ...

17. sep 2003 o 22:30

FOTO – ARCHÍV

Rodičia by mali s deťmi povinne hovoriť nielen o sexe, ale aj o MP3Americká asociácia nahrávacieho priemyslu minulý týždeň podala žalobu na 261 Američanov, ktorí si bez zaplatenia sťahovali z internetu hudobné nahrávky cez siete ako Kazaa. Nasledovať budú tisícky ďalších žalôb na ľudí, väčšinou tínedžerov, ktorí zdieľajú svoje hudobné nahrávky cez internet.

Podľa prieskumu časopisu Newsweek už viac ako polovica internetistov uvažuje, že budú z internetu sťahovať menej hudby ako doteraz, 42 percent uviedlo, že žaloby ich správanie neovplyvnia.

Minulý týždeň zároveň došlo k prvému mimosúdnemu vyrovnaniu prípadu nelegálneho získavania hudby v rámci najnovšej vlny žalôb. Rodičia 12-ročnej Brianny z New Yorku zaplatia nahrávacej firme 2000 dolárov (asi 75-tisíc korún) za to, že Brianna mala na počítači pripojenom na internet až tisíc piesní vo formáte MP3. Asociácia firiem prevádzkujúcich P2P siete, ktoré nelegálne zdieľanie nahrávok umožňujú, vzápätí oznámila, že rodičom obvinenej 2000 dolárov preplatí.

Podľa amerických zákonov hrozí za každú nelegálnu skladbu v počítači pokuta 150-tisíc dolárov. Človeka, ktorý si do počítača nelegálne skopíruje jediné CD, tak môže súd teoreticky odsúdiť na pokutu v prepočte okolo 60 miliónov korún.

Zdesení rodičia

Podľa denníka New York Times sa pod vplyvom najnovších žalôb môže stať v bežných rodinách debata o sťahovaní hudby z internetu rovnako dôležitá, ako „povinná“ debata o antikoncepcii. Ani väčšina dospelých však netuší, čo všetko sa na internete smie a aké postihy za počúvanie hudby hrozia. Rodičia Brianny, ktorí súhlasili s mimosúdnym vyrovnaním, si napríklad mysleli, že konanie ich dcéry je legálne, pretože zaplatili 30 dolárov za prístup k softvéru umožňujúcemu zdieľať hudobné nahrávky. V skutočnosti však platili len za to, že ich dcéra bude môcť pohodlnejšie porušovať zákon.

Pre väčšinu rodičov je navyše veľmi problematické žiadať od svojich detí, aby prestali kopírovať svoju obľúbenú hudbu, keď sami v mladosti rovnako „nelegálne“ nahrávali hudbu z rádia alebo od kamarátov na magnetofónové kazety, čo sa však nepovažovalo za neetické ani protizákonné.

Matka 13-ročného chlapca, ktorý takisto dostal predvolanie na súd, popisuje, ako sa mu pokúšala vysvetliť, že kopírovanie hudby bez platenia nie je správne. „Predstav si, že by si napísal pieseň a slávna skupina by ju prebrala a nič by ti nezaplatili,“ povedala mu. „To by mi nevadilo, bolo by to skvelé,“ zareagoval mladý hudobný fanúšik. „Tieto deti sú jednoducho ešte stále vo veku, keď pre nich peniaze nič neznamenajú,“ konštatuje matka. Lepšie výsledky vraj dosiahla, keď kopírovanie hudby prirovnala ku krádeži školskej práce od iného študenta.

Podľa prieskumu NPD Group sa (nelegálne) hudobné nahrávky nachádzajú na počítačoch v 64 percentách amerických domácností. Dve tretiny nahrávok boli nelegálne stiahnuté z internetu, zvyšok skopírovaný z CD.

TOMÁŠ BELLA