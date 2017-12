Časopis 2600

17. sep 2003 o 22:30

Časopis 2600 vychádza nepretržite od januára 1984. Pomenovaný je podľa frekvencie 2600 hertzov, ktorú vydávala píšťalka pridávaná v 70. rokoch ako darček ku kukuričným vločkám Captain Crunch. Hackeri totiž prišli na to, že práve zvuk na tejto frekvencii sa používa v telefónnej sieti pri spájaní medzimestských hovorov – stačilo teda zapískať detskou píšťalkou do telefónu, aby hacker odpojil druhého účastníka hovoru a sám tým získal prístup do telefónneho systému ako jeho operátor.

Časopis prináša najmä technické návody a popis chýb v počítačových i komunikačných systémoch, venuje sa aj ochrane súkromia a sčasti politickým otázkam súvisiacim s technológiami. Prvé číslo malo náklad 25 kusov, dnes má náklad približne 75-tisíc a medzi predplatiteľmi je aj množstvo vládnych inštitúcií a firiem. Časopis neprijíma reklamy od súkromných firiem, len od fyzických osôb – svojich predplatiteľov.

Elektronické diskusné fóra časopisu boli v roku 1985 zhabané americkou políciou a niektoré programy vyhlásené za „zločinecké nástroje“, sám časopis je však vďaka svojej papierovej podobe chránený americkou ústavou garantujúcou slobodu slova a polícia proti nemu nikdy priamo nezasiahla. www.2600.com