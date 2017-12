Jetfighter 5 - lietam, lietaš, lietame

18. sep 2003 o 5:10 Ján Kordoš

Leteckých simulátorov nie je nikdy dosť a v poslednom čase môže srdiečko virtuálneho letca len plesať, po Lock On chystá firma Global Star Software aj svoje želiezko do ohňa v podobe Jetfightera s poradovým číslom V. hru bude poháňať úplne nový engine, ktorý podľa obrázkov v našej galérii vyzerá výborne. Lenže sú tu aj ďalšie veci, ktoré napovedajú, že Jetfighter V bude hitom.

Okrem grafického enginu (ktorý len tak mimochodom vytvorila firma Criterion). Možno sa vám to bude zdať ako zbytočné omieľanie o grafickom spracovaní, ale jedno je viac ako isté. Takto sa aspoň budete cítiť ako skutočný pilot v stíhačke, všetky kontrolky a budíky na palubnej doske budé reálne rozmiestnené a detailne spracované, takže pôžitok z hrania sa zvyšuje. Dôraz je kladený aj na spracovanie oblohy, takže preletom cez oblak si budete pripadať ako pri prelete cez mrak a nebude to len obyčajná textúra. Do hry bude zahrnutá aj zmena počasia, ktorá značne ovplyvní letové podmienky a viditeľnosť.

K dispozícii budeme mať mašinky F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor a F-35 Joint Strike Fighter. Výber stroja na misiu bude záležať len na vás, takže sa odporúča zvládnutie každej mašinky, lebo ich vlastnosti sa hodia na iné veci a strategický výber vám môže uľahčiť ukončenie misie. Zatiaľ nie je známe nič viac, ale už teraz to vyzerá celkom dobre, takže si znovu poriadne zalietame.