Proti Rimanom

18. sep 2003 o 5:23 Ján Kordoš

Dosť zaujímavú RTS pre nás pripravujú Independant Arts. V úlohe jedného z barbarského kmeňa sa pokúsite podmaniť si okolité územie a v závere nakopete držky aj samotným Rimanom. Viac informácií sa dozviete v našej nedávnej novinke a dnes vám prikladáme zopár nových obrázkov. Vyzerá to síce ako kópia Age of Empires, ale nič to nemení na tom, že to môže byť kvalitná hra.