Génovou terapiou proti alkoholizmu

Pri štúdiu dopamínových receptorov na potkanoch vedci z Brookhaven National Laboratory v USA na čele s Dr. Panayotisom Thanosom vyvinuli novú génovú terapiu, ktorá by mohla pomáhať potláčať chuť na alkohol.

13. sep 2001 o 0:00

Podľa prevládajúceho názoru sa pri závislosti na alkohol či iné drogy mení spôsob fungovania dopamínu v mozgu. Návykové látky zvyšujú tvorbu dopamínu tzv. neurotransmitera (prenášača), ktorý je spojený s príjemnými pocitmi uspokojenia v mozgu. Zároveň však tieto látky spotrebúvajú D-2 dopamínové receptory potrebné na uvedomenie si slastného pocitu. Ak chcú teda závislí jedinci dospieť k rovnakému potešeniu, sú nútení neustále zvyšovať príjem alkoholu.

V novej štúdii Panayotis Thanos s kolegami zistil, že stačí (čo len dočasne) znovu vrátiť D-2 receptory do mozgu laboratórnych potkanov – alkoholikov a chuť zvierat na alkohol sa potlačí. Za pomoci modifikovaných vírusov zaviedli vedci gén pre D-2 receptor priamo do centra „potešenia“ v mozgu potkanov. Snímky mozgu preukázali, že zvieratá počas 3-4 dní vyvinuli vyššiu hladinu D-2 receptorov a do normálu sa vrátili po ôsmich dňoch po injekcii. Účinok génovej terapie sa do týždňa vyčerpal, ale čerstvé injekcie opäť zabrali.

Podľa Dr. Thanosa je výskum len na začiatku, ale zaznamenali veľmi jasnú zmenu správania: u potkanov, u ktorých 80-90 percent denne prijímaných tekutín tvoril alkohol, klesla jeho spotreba o tri dni na 20 percent, čo je dramatický pokles. Je nádej, že sa tento spôsob podarí rozpracovať pre budúce klinické využitie aj u ľudí. „Ide o prvý dôkaz toho, že nadmerná produkcia receptorov D-2 redukuje príjem alkoholu. Zvýšená hladina D-2 by mala chrániť pri závislosti na alkohol aj u ľudí,“ tvrdí Thanos. (SciAm, 5D)