The Journey to Wild Divine - iná adventúra

17. sep 2003 o 10:35 Ján Kordoš

The Journey to Wild Divine je fakt podivná adventúrka. Nejde ani tak o príbeh alebo spracovanie, ale o samotné hranie a zážitky pri ňom. Ešte som totiž nikdy nepočul o tom, že by na hre pracoval aj bývalý budhistický mních, ale dnes je možné všetko. Dôležitý bude totiž pocit, ktorý pri hraní budete mať. Znie to podivne, ale pri pohľade na nádhernú grafiku vám sklapne a pochopíte, že to má niečo do seba.

Zaujímavosťou je pribalený biofeedback modul, čo je celkom fajn vecička. Táto mašinka vám bude merať tep a iné biologické hodnoty, ale na čo to bude? Tak predovšetkým na znižovanie hladiny stresu a bolestí hlavy. Znie to skôr ako výhodná kúpa pre psychológov, ale nie je to tak. Niekedy stačí na odbúranie stresu aj príjemná snová adventúra akou The Journey to Wild Divine určite je. Príbeh zatiaľ nie je známy, ale z traileru vieme, že pohyb bude riešený rovnako ako napríklad v hrách od Crya, teda po vopred vypočítaných trasách. Okolo seba budete sledovať nádherné prostredie s výbornou kompozíciou farieb. Obrázky vyzerajú fakt nádherne ukľudňujúco, takže uvidíme, či to bude mať rovnaký účinok aj pri hraní.

Zaujímavá bude určite aj cena tohto produktu. Neviem, kto si bude môcť dovoliť vysoliť za hru 130 $ (v prepočte približne 4700 Sk), ale veľa ľudí sa asi nenájde. Ak budeme mať aspoň jednu kópiu hry k dispozícii určite vám dáme vedieť ako dopadla táto zaujímavá hra.