Rúti sa na nás vlak od Microsoftu

17. sep 2003 o 9:25 Ján Kordoš

Simulátor vláčikov od Microsoftu - Train Simulator 2004 - začína pomaly pripomínať inú simulátorovskú sériu a to známejší Flight Simulator. Je to predovšetkým stvárnením reality a príjemnou grafikou. Nemusí to však zaujať každého, no aj tak má šoférovanie vlaku svoje čaro, veď kedy si to budete môcť vyskúšať, ak nie teraz?