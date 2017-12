Databáza je dobrý obchod

Súbor s osobnými údajmi a telefónnymi číslami zákazníkov Orange, ktorý je prístupný na internete, možno prezerať bežným programom zobrazujúcim textové dokumenty.

17. sep 2003 o 0:00

Martin Paulďuro je zamestnancom vydavateľstva Petitpress a stará sa o portál sme.sk.

FOTOSME - ĽUBOŠ PILC

Formát, v akom sú údaje uložené, sú v podobe vhodnej na priame spracovanie databázou. Požiadali sme preto odborníka na databázové systémy MARTINA PAULĎURA o analýzu súboru s osobnými údajmi.

Sú informácie v dokumente dostupné aj pre laika?

„Ide o informácie v textovej forme s príkazmi, pomocou ktorých sa priamo presúvajú do databázy. Takýto formát je voľne čitateľný aj pre užívateľov, ktorí neovládajú prácu s databázou.“

Ako môže databázu využiť odborník?

„So súborom môže pohodlne pracovať aj priemerne zdatný užívateľ so základnými znalosťami z oblasti databáz. Stačí vytvoriť tzv. tabuľku a spustiť príkazy, ktoré sú v dokumente už pripravené. Presun dát do databázy môže vzhľadom na jej veľkosť trvať približne 15 minút. Keď sú dáta na mieste, je možné vytvoriť jednoduchú aplikáciu alebo internetovú stránku, pomocou ktorej sa dajú údaje prezerať i vyhľadávať.“

Čo všetko databáza obsahuje?

„V súbore je takmer 900 000 záznamov, pričom podľa predbežnej analýzy ide o základné informácie o užívateľoch a spoločnostiach vlastniacich mobilný telefón. V databáze je uložené meno užívateľa alebo názov spoločnosti, podrobná adresa, mobilné číslo vlastníka, rodné číslo alebo DIČ a pravdepodobne interné číslo zákazníka a dátum zapísania údajov do databázy. Medzi číslami sme identifikovali užívateľov paušálnych programov Orange, dokonca aj s utajenými číslami. Databáza obsahuje aj duplicitné záznamy. Tie zachytávajú „putovanie“ telefónu medzi osobami alebo spoločnosťami v časovej súslednosti.“

Dokážete odhadnúť vek tejto databázy?

„Prvý záznam je zo 14. 1. 1997, posledný z 5. 2. 2002. Z údajov nemožno zistiť, nakoľko sú údaje v rozmedzí tohto obdobia kompletné. Podľa počtu záznamov sa však domnievam, že ide o ucelený zoznam zákazníkov.“

Akú hodnotu majú údaje v databáze?

„Databáza v takejto forme sa na trhu s informáciami nepochybne veľmi cení. Ten, kto ju získal, ju mohol predať, či už vcelku alebo po častiach.“

Aké ťažké je dostať sa k takejto databáze?

„Je to takmer nemožné. Úroveň zabezpečenia databázových systémov veľkých spoločností, ako je Orange, je veľmi vysoká, preto si myslím, že možno takmer určite vylúčiť prienik zvonka. Oveľa pravdepodobnejší je variant zlyhania ľudského faktora vnútri spoločnosti. Niektoré z operácií pri práci s databázou nemožno efektívne monitorovať, napríklad prenos zálohy na pamäťovom médiu do trezoru mimo existujúceho systému a to mohol využiť niektorý z technikov na to, aby databázu nepozorovane získal. Takýchto možností je však viac.“