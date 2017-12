Cesta do útrob počítača

>Hoci sú počítače neživými vecami, často im pripisujeme ľudské vlastnosti. Neposlúchajú, starnú, začínajúcim používateľom naháňajú strach, občas odmietajú rozumne komunikovať. Nemenovaný operačný systém dokonca žije svojím vlastným životom.

16. sep 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Ako by to vyzeralo, keby v počítači naozaj bujnel život, ukázal v roku 1982 revolučný film Tron. Jeho hrdina sa po svojej digitalizácii musel vysporiadať s nástrahami sveta vo vnútri tých „záhadných škatúľ“. Hra Tron 2.0 dokonale ťaží z kulís tohto filmu. Dejom s ním síce prakticky nesúvisí, zvyšok je však na pomery dnešných 3D akčných hier originálny a mnohých určite bude fascinovať. Dostanete sa totiž do úžasného sveta bitov, bajtov, živých programov, rutín či bezpečnostných a komunikačných protokolov.

Hlavný hrdina sem bude prenesený umelou inteligenciou nazvanou Ma3a a bude pomáhať bojovať proti agresívnej nákaze systému a zároveň hľadať odpoveď na záhadu zmiznutia jeho otca – programátora digitalizačnej technológie. Hlavné spracovanie je podobné iným akčným hrám z vlastného pohľadu. Tentoraz však putujete netypickým svetom a boje sú skôr otázkou taktiky ako rýchlych reflexov. Väčšina zbraní (okrem „Predátorského“ vrhacieho disku) totiž rýchlo vyčerpá zásoby energie, ktorými hrdina disponuje. Tie sa síce dajú spolu so zdravím doplňovať, ale to v strede boja nie je nič platné.

Oveľa zaujímavejšie ako boj sú rôzne úlohy, ktoré v úrovniach musíte splniť. Obchádzanie firewalu, dešifrovanie bezpečnostných zariadení alebo dokonca pretaktovanie procesora sú len niektoré z nich. Na ceste vpred budete navyše často potrebovať rôzne systémové povolenia alebo spoluprácu s rozličnými poľudštenými programami. Perličkou navyše sú arkádové preteky na tzv. Light Cycles – virtuálnych motocykloch. Ako sme už naznačili, všetko sa odohráva v neošúchanom prostredí virtuálnej reality. Grafika je na pohľad jednoduchá s minimom textúr, ale vďaka surealistickej architektúre a obrovskému množstvu špeciálnych efektov tvorí svet, aký v inej hre nenájdete. Výbornej vizuálnej podobe sekundujú aj industriálne zvukové efekty, hudba a profesionálny dabing. Tron 2.0 je teda nevídaný kúsok na PC scéne. Na svoju invenčnosť však môže doplatiť, pretože neskúsených hráčov môžu príliš komplikované úrovne hneď v úvode odradiť. Ale aj mnohým skúseným môže jeho originálny štýl jednoducho nesedieť.

