Pomoc pri papierových formulároch: Formik 1.4

Ručné vypĺňanie formulárov a tlačív asi nie je pre nikoho príjemnou činnosťou. Navyše tí, ktorí prevažnú časť dňa trávia za počítačom, majú niekedy problém vôbec niečo čitateľné rukou napísať. Program Formik nás môže od tejto činnosti odbremeniť.

13. sep 2001 o 0:00

Formik je dielom slovenského autora, celé prostredie aj s nápoveďou je vďaka tomu v slovenskom jazyku. Program vyžaduje obrázok tlačiva, ktoré chcete vyplniť; ak nemáte skener, väčšinu bežných tlačív nájdete na stránke autora programu. Potom stačí vyznačiť kolónky, ktoré sa budú vypĺňať - ak použijete nastavené tlačivá, aj tento krok môžete vynechať. Nakoniec stačí kolónky vyplniť, vložiť príslušné tlačivo do tlačiarne a kliknúť na ikonu tlačiarne v programe.

Keby sa týmto funkčnosť končila, nebolo by to nič výnimočné - takéto niečo sa pri troche snahy dá urobiť aj bežným textovým editorom. Formik však využíva možnosti počítača a ponúka niekoľko pomôcok. Asi najvýznamnejšou sú takzvané väzby, ktoré po vyplnení jedného poľa skopírujú jeho hodnotu aj do zviazaných polí; veľkou pomocou je to najmä pri poštovej poukážke, kde sa všetky údaje vypisujú štyrikrát. Automatický text doplní do vybraných polí vypĺňajúce znaky, pred sumu doplní „Sk“ a podobne. Samozrejmosťou je zarovnávanie textu, ako aj zvolenie jeho farby či farby podkladu (čo je však v praxi využiteľné iba výnimočne). Často vkladané opakujúce sa texty (ako napríklad adresa) si možno uložiť a vložiť ich do tlačiva veľmi rýchlo. Nechýba ani možnosť hromadnej tlače, ako vstup však akceptuje iba formátovaný textový súbor.

Editácia koloniek po pridaní vlastného tlačiva je relatívne jednoduchá, v každom prípade by si však užívateľ mal najskôr prečítať nápovedu. Autor odporúča skenovanie tlačiva v čo najväčšom rozlíšení, program však neumožňuje zmenu mierky zobrazenia; preto ak nemáte veľké rozlíšenie na monitore, z veľkého tlačiva vidíte naraz iba malú časť.

Pred prvým použitím programu treba kalibrovať tlačiareň, čo však program uľahčuje pomocou vytlačenia kalibračného vzoru. Najväčšou slabinou aktuálnej verzie je inštalácia, autor však už pracuje na jej zlepšení.

Formik možno odporúčať hlavne tým, ktorí často potrebujú vypĺňať predtlačené formuláre a nemajú informačný systém disponujúci touto funkciou. PETER VALACH,

pvalach@ cdtip.sk, (shareware - 900 Sk, www.rksoft.sk)

Aké tlačivá môžete vypĺňať pomocou šablón:

- poštové poukážky

- daňové priznanie

- výkaz o príjmoch a výdavkoch

- pracovná zmluva

- dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti

- mesačné výkazy pre poisťovne

- cestovný príkaz a ďalšie