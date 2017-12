WWW.SME.SK/POCITACE

(Z diskusie k článku „Pracovníci v IT majú problémy s drogami“)

15. feb 2001 o 0:00

Prekladal som článok môjmu kolegovi, ktorý pochádza z Indie. „Drogy? My s tým problémy nemáme, vyriešili sme si ich už pred niekoľkými storočiami,“ povedal. „Keď som išiel do Európy, myslel som, že idem do vyspelých miest, ale stále mám pocit, že rodisko mojej babky je o niečo ďalej.“ A s úsmevom, vyjadrujúcim niečo v zmysle „Máte plné žalúdky, ale prázdne hlavy…“ odišiel.

REAKCIA

(Pred týždňom sme informovali o tom, že Slovenské telekomunikácie neponúknu svojim zákazníkom možnosť výberu medzi viacerými cenovými programami.)

Slovenské telekomunikácie sú súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá má do 31. 12. 2002 monopol na hlasovú službu. Všetky záležitosti týkajúce sa hlasovej služby podliehajú regulátorovi, ktorým je v súčasnosti Telekomunikačný úrad SR. Ten jediný má oprávnenie schvaľovať, resp. meniť naše návrhy týkajúce sa cenových zmien ohľadom hlasovej služby.

GABRIELA NEMKYOVÁ

hovorca ST, a. s.