EuroTel začal ponúkať reklamné SMS

16. sep 2003 o 15:03

Zákazníci spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. si môžu od 17. septembra 2003 aktivovať službu Info-SMS (I-SMS) a objednať si zasielanie komerčných ponúk priamo na displej svojho mobilného telefónu.

Zákazník, ktorý si túto službu objedná, dostane v pracovných dňoch na mobil maximálne 1 reklamnú správu denne. Za každú prijatú I-SMS obdrží prijímateľ zároveň aj 1 Sk. Naviac všetci, ktorí si aktivujú službu do 30.11. 2003, budú automaticky zaradení do žrebovania o automobil Hyundai Getz.

Službu I-SMS si môžu objednať všetci zákazníci EuroTelu telefonicky na bezplatnej linke 12353, zaslaním SMS správy v tvare ZAP na tel. číslo 1111 (štandardná cena za odoslanú SMS), vyplnením formuláru na www.e-zones.sk, prostredníctvom špeciálneho dobíjacieho kupónu alebo v predajniach EuroTelu pri podpise zmluvy o pripojení.