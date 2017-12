O nefungujúcich odkazoch a evolučnej informačnej štruktúre

Prečo je na internete tak veľa nefungujúcich hypertextových odkazov? Príčin je viac. Niektoré webové stránky po určitom čase jednoducho z internetu miznú. Iné nie sú dobre udržiavané a v odkazoch sú chyby. A na ďalších nenájdete za odkazom žiadanú stránku

13. sep 2001 o 0:00

jednoducho preto, že sa medzitým zmenila ich štruktúra - hoci hľadaná informácia stále tam niekde existuje. Hypertextové odkazy sú základom infraštruktúry, vďaka ktorej sa na internete pohybujeme. Bez nich by sme mali len stoh s miliardou dokumentov vysypaných na jednej kope. Správa týchto odkazov je preto dôležitou súčasťou starostlivosti o vlastné stránky a nefungujúci odkaz je spoľahlivým znakom neprofesionálneho webu.

Ľudia sa stávajú na internete čoraz konzervatívnejšími a navštevujú stále menej a menej rôznych stránok. Oprávnene majú totiž dojem, že na webe sa musia veľmi často pohybovať len pomocou metódy pokusu a omylu - a to je dosť vyčerpávajúci spôsob, ako získavať informácie. Ľudia sa stali skeptikmi a nefungujúci odkaz je najlepšou cestou, ako v nich skepsu posilniť. Minulý rok viceprezident vyhľadávača AltaVista Andrei Broder odhadol, že asi pätina odkazov na webových stránkach, ktoré sú staršie ako rok, je už nefunkčných. Keď som nedávno vytváral webové stránky zo svojich starších článkov, zistil som, že nefunguje až 70 percent liniek, ktoré som postupne zhromaždil.

Pre autorov webových stránok je preto dôležité používať program, ktorý umožňuje funkčnosť odkazov kontrolovať. Kontrola rozsiahlej stránky by sa mala robiť aspoň raz ročne.

Dizajn webových stránok sa dlhé roky vyvíjal evolučne. Vyrobili ste stránku, otestovali, ako funguje, potom ste ju zmenili, znova otestovali, a tak ďalej. Stránky, ktoré sa neustále vyvíjajú, však mätú ľudí, ktorí sa v nich snažia orientovať. „Viem, kde táto stránka bola minulý týždeň, ale už je asi premiestnená,“ - to je až príliš častý refrén, ktorý k vám rozhodne neprivedie ďalších spokojných užívateľov.

Neustály vývoj stránky často znamená zahodiť starú verziu a vybudovať novú úplne od základov. Tento prístup bol dosť dobrý v začiatkoch, keď sme sa učili základy. Autorov stránok však stojí mimoriadne veľa času a financií a v návštevníkoch - potenciálnych zákazníkoch - vyvoláva frustráciu. Web má osem rokov. Základné pravidlá webového dizajnu už existujú a mali by sa rešpektovať. Je čas začať o štruktúre informácií na vašej stránke uvažovať tak, ako by bola vytesaná do kameňa, nie naškriabaná na zadnú stranu pivnej tácky.

Autori webových stránok, ktoré často menia štruktúru, s najväčšou pravdepodobnosťou nestrávili dosť času plánovaním, ako chcú obsah vlastne organizovať. Čas, ktorý strávite tvorbou navigácie a robustnej štruktúry stránky, ktorá sa bude dať použiť aj pri pridávaní nového obsahu, vám v budúcnosti ušetrí množstvo námahy a vašim návštevníkov podstatne zjednoduší život.

GERRY MCGOVERN, nua.ie

Skontrolujte si svoje linky