Johanka z Arcu na nových obrázkoch

16. sep 2003 o 5:02 Ján Kordoš

Galéria hry Joan of Arc sa rozrástla o ďalších pár zaujímavých kúskov, tak stačí si ich omrknúť v našej galérii. Trevor Chan so svojou firmou Enlight Software viditeľne nezaháľa a robí čo môže, je to vidieť na screenoch a naše nadšenie postupne narastá viac a viac. Posledná hra od Trevora - Restaurant Empire - bola úspešná a Johanka ju bude nasledovať. Viac informácií nájdete v našej novinke.