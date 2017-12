Wanted Guns - kolty prekliato nízko

16. sep 2003 o 5:52 Ján Kordoš

Hier, ktoré sú inšpirované divokým západom (a boli úspešné), môžeme spočítať aj na prstoch jednej ruky. Každý si spomenie na Desperados, no už menej ľudí na výbornú FPS Outlaws alebo adventúru 3 Skulls of Toltecs. Firma Iridion sa pokúsi zväčšiť túto skupinku hier o akčný titul s názom Wanted Guns.

V prvom rade sa musím priznať, že aj keď ide o vcelku zaujímavý titul, firma Iridion Interactive zatiaľ nevydala žiadnu veľkú hru (hrozná plošinovka Akimbo a mierne nadpriemerné mikromašiny Excessive Speed) a kto vie, či sa im to podarí práve teraz. No treba sa priznať, že majú najlepšiu príležitosť. Prostredie má v sebe veľký náboj a dokáže očariť hráčov svojou atmosférou. Prenesieme sa do roku 1862 do osoby kňaza Devlina. Ten nemá za sebou zrovna svätú minulosť, teda ťažko sa to dá povedať o banditovi, ktorý pôsobil vo farbách klubu Los Gauchos, ale predčasne s nimi rozviazal zmluvu, podrazil ich a utiekol s ich zlatom do preč :). Devlin si už myslel, že všetko zlé je už dávno za ním a minulosti dal veľké zbohom. Lenže ako to už v mafii býva, na podrazákov sa nezabúda. V jeden nádherný deň musel Devlin nutne odísť a návrat do mestečka nepatril do romantickej zbierky jeho zážitkov. Obyvatelia dedinky sa váľajú po zemi a nebude to určite množstvom vypitého alkoholu... dokazuje to aj objem krvi na zemi.

To by naštvalo aj najväčšieho kľudasa a preto sa kňaz rozhodne vziať spravodlivosť do svojich rúk a vysvetliť Perrovi Sangrientovi (rodičia ho museli veľmi nenávidieť, ak mu dali také meno) a jeho bande, že spravila niečo veeeľmi zlé. Na svojej púti navštívite mestečko El Cuervo Perdido, bane a dokonca aj husté lesy. Naše screeny sú len z mestskej časti, takže ako to bude vyzerať v iných lokáciách sa ešte nedozvieme. Na výber v honbe za pomstou máte dva typy pohľadov - klasický FPS alebo z pohľadu tretej osoby. Povolenie zabíjať vám dávajú klasické kolty, winchestrovka, či klasické šúľky dynamitu. nebude chýbať ani chlapský súboj s nožami.

Vyzerá to dostatočne zaujímavo, len by bolo nepekné spáliť si prsty, tak radšej počkáme na hrateľnú demoverziu a potom uvidím, či si znovu obujem mokasíny, nahodím flanelku s koženou bundou so strapcami a zo skrine vytiahnem striekacie pištolky...