Datadisk ku Gothic 2

16. sep 2003 o 5:31 Ján Kordoš

Nedávno vyšlo pokračovanie úspešného RPGčka, Gothic 2. Recenziu ste si mohli prečítať aj u nás, takže vám nemohla uniknúť žiadna informácia o druhom dieli nemeckého hitu. Pyranha Bytes sa rozhodli, že vytrieskajú z hry čo sa ešte dá a preto sa môžeme tešiť na datadisk s podtitulom The Night of the Raven. Okrem nových potvoriek, kúziel a zbraní sa môžeme tešiť na príbeh, ktorý bude pokračovať v nedopovedanej story druhého dielu a zodpovie množstvo otázok, ktoré zostali zahalené rúškomtajomstva.