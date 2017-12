Rygar: The Legendary Adventure – antický hrdina od šikmookých

15. sep 2003 o 11:20 Milo Gracík

Po Maximovi, či Shinobi tu máme ďalšiu reinkarnáciu legendárnej hry 80tych rokov. Aj keď meno Rygar nie je u nás veľmi známe, zato v zemi zapadajúceho slnka je hrdina Rygar určite známejší než Herkules. I keď si nemôžme vychutnať ten fantastický pocit z opätovného stretnutia s obľúbeným hrdinom, predsa len je pre nás stretnutie s orientálnym pohľadom na prefláknutú grécku mytológiu viac než osviežujúci.

Rygar je neohrozený hrdina bez bázne a hany, ktorého ‚legendárnym dobrodružstvám’ sa ťažko vyrovná aj tucet prác Herkulových. No, možno tak špinavosťou :). Prieser (ach, slovenčina vždy a všade :) - pozn. Kordi) , do ktorého sa Rygar dostal a z ktorého sa musí vyhrabať má hodne spoločné so starobylým proroctvomtm, titánmi, ovládnutím Zeme a tak podobne. Však to poznáte. Nič však nie je také gýčovité a priamočiare, ako sa na prvý pohľad zdá, takže by sme sa mali počas hrania dočkať zaujímavých komplikácií v štýle najlepších gréckych tragédií, spolu s humorným hanobením slávnych postáv antickej mytológie a histórie.

Takže, čo to vlastne zač Rygar je? V skratke by sa táto hra dala charakterizovať ako akčná adventúrka s RPG prvkami videná pohľadom tretej osoby, snímaná fixnými kamerami. Teda presne ten žáner, ktorý vlastníci herných konzol žerú ako Francúzi žabie stehienka. O kvalite hry to samozrejme vôbec nič nehovorí, rovnako by sa dal charakterizovať prepadák typu Blade II. Viac svetla do tmy však prináša fakt, že Rygara má na svedomí vývojárske štúdio Tecmo, u nás známe predovšetkým podarenou sériou nindžovskej stealth akcie Tenchu.

Základ hry tvorí akciou nadupaný prejav Mr. Rygara s netradičným nástrojom menom diskamor. Diskamor je akási obdoba jo-jo, t.j. kovová guľa s množstvom klincom, ktorú budete po nepriateľoch vrhať, obdobne ako juhoamerický indiáni bojového predchodcu jo-jo (to nie je žart, to je historický fakt). Okrem možnosti vylepšenia diskamoru je samozrejmosťou aj množstvo efektných a logicky i efektívnych (ničivých komb), ktoré budete prostredníctvom tejto zbrane a niektorej časti nepriateľa vytvárať.

Tak čo myslíte, dočkáme sa znovuzrodenia legendárneho dobrodružstva? Majitelia PS2 sa o tom môžu presvedčiť na vlastnej koži.