Iné možnosti pripojenia na internet

15. feb 2001 o 0:00

Ak máte pripojenie na internet v práci, väčšina zamestnávateľov vám nebude brániť využívať ho aj na súkromné účely – v niektorých firmách sa to však naopak môže považovať aj za porušenie pracovnej disciplíny, preto to radšej vopred konzultujte so svojim nadriadeným. Zároveň myslite na to, že zamestnávateľ by mohol sledovať, ktoré stránky navštevujete, či dokonca čítať vašu poštu. Internetové kaviarne sú dostupné vo všetkých väčších mestách. Výhodou je, že začiatočníci tu nájdu personál, ktorý ich v používaní internetu zaškolí, k dispozícií sú tiež mnohé doplnkové služby ako skenovanie či tlač dokumentov. Nevýhodou je naopak cena – pohybuje sa od 50 až do 120 korún za hodinu surfovania. Mnohé knižnice už tiež ponúkajú možnosť prístupu na internet, často za symbolický poplatok. Zväčša však môžete len surfovať a nebudete si môcť vybavovať poštu. Takisto rýchlosť pripojenia je obvykle oveľa nižšia, než v internetovej kaviarni a prístup na niektoré stránky môže byť zablokovaný.