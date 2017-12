Telenor spustí komerčnú prevádzku siete FWA v SR začiatkom októbra

Bratislava 12. septembra (TASR) - Akciová spoločnosť Telenor Telecom začne v Bratislave komerčnú prevádzku rádiovej siete FWA v pásme 26 GHz pred 16.

12. sep 2001 o 16:44 TASR

októbrom. Do konca tohto roka budú v hlavnom meste k dispozícii celkom tri základňové stanice.

V druhej etape budovania FWA sa pokrytie rozšíri v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline. Pred augustom 2002 pribudne aj Prešov, Trenčín, Trnava a Nitra.

Ako na dnešnej tlačovej konferencii ďalej uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Kim Erik Schliekelmann, Telenor predpokladá, že do konca tohto roka získa len pár klientov. V budúcom roku chce do siete FWA pripojiť prostredníctvom svojich partnerov 300 koncových užívateľov.

Návratnosť investícií predstavitelia spoločnosti očakávajú do šiestich až siedmich rokov, to však záleží od vývoja na trhu. Ceny poskytovaných služieb pre partnerov sa budú pohybovať v rozmedzí od 15 do 30 % pod úrovňou cien súčasného telekomunikačného operátora.

Telenor Telecom, a. s. získala licenciu na budovanie a prevádzkovanie siete FWA pod menom Nextra Wireless v júli tohto roku s ďalšími dvoma firmami - GityCOM a Callino.

FWA garantuje prenosovú kapacitu až do 8 Mbps. Medzi jej základné výhody patria podstatne nižšie investičné náklady na inštaláciu v porovnaní s inými formami pripojenia, rýchlosť inštalácie a možnosť pružne reagovať na aktuálne potreby zákazníkov.

Nórsky Telenor v súčasnosti prevádzkuje FWA prostredníctvom svojich dcérskych spoločností popri Nórsku aj vo Švédsku, Dánsko, Rusko a Česká republika. Celkovo poskytuje telekomunikačné služby v 29 krajinách, zamestnáva 20 200 pracovníkov. Jeho prevádzkové výnosy vlani dosiahli 37,6 miliardy NOK (202,14 miliardy Sk).

