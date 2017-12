Everquest 2 - multiplayerové šialenstvo

14. sep 2003 o 5:37 Ján Kordoš

O multiplayerových hrách sa už popísalo množstvo textu a možno sa niekomu zdá, že to je len obyčajné žmýkanie peňazí z vreciek hráčov, nie je to tak. Zážitky, ktoré zažijete pri hraní s kamošmi z iných štátov sa nedajú opísať. Preto sa Sony rozhodlo vytvoriť pokračovanie najúspešnejšieho MMORPG - Everquest 2. Lepšia grafika, lepšie hranie, viac zaujímavejších questov a množstvo ďalších vecí. Nová generácia MMORPG práve nastupuje a Everquest 2 to dokazuje.