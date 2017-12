Preleťte sa s Lock On

12. sep 2003 o 11:59 Ján Kordoš

Letecké simulátory sú mierne okrajový herný žáner, no nič to nemení na tom, že aj na tomto poli sa občas zožne dobrá úroda. Síce nepriláka až tak veľký počet hráčov, no dokáže zabaviť. Väčšine z nás sa totiž asi ťažko podarí posadiť sa za kormidlo skutočného lietadla. Lock On nám to dovolí - hra sa už dlhšie odkladá a len dúfame, že sa tento bojový simulátor konečne objaví v našich rukách. Grafika prostredia - hlavne zeme - nevyzerá až tak dobre, no nenechajte sa odradiť, lietať budete vo veľkých výškach a z nich krajinka vyzerá nádherne. Tak šťastný let.