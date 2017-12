Odpočúvací systém SIS technicky zlyhával až do konca augusta

12. sep 2003 o 12:19 TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - K technickému zlyhávaniu odpočúvacieho systému Slovenskej informačnej služby (SIS) ojedinele dochádzalo až do konca augusta 2003 a to napriek personálnym zmenám v tajnej službe. V žiadnom prípade, nešlo o úmyselné nelegálne odpočúvanie zo strany SIS, ako to bolo interpretované v niektorých médiách.

Konštatuje sa to v dnešnom vyhlásení kancelárie SIS k priebežným výsledkom šetrenia SIS v kauze nelegálnych odpočúvaní.

Vinou technického zlyhania zariadení na odpočúvanie telefonických hovorov došlo k tzv. "nalepovaniu" ďalších hovorov na legálne uskutočňovanú nahrávku. K tomuto závažnému zisteniu dospela komisia SIS, ktorá spolupracuje s expertom z rezortu vnútra. Zlyhanie systému potvrdil aj samotný dodávateľ systému.

"Situácia podobná rozhovoru denníka SME a podpredsedu parlamentu Pavla Ruska sa teda opakovala aj po tom, čo boli vymenení ľudia, ktorí so systémom pracovali, a boli prijaté viaceré opatrenia, zamedzujúce zneužívaniu odpočúvania telefonických hovorov," píše sa v stanovisku.

SIS informovala niektorých ústavných činiteľov a generálnu prokuratúru o priebežných výsledkoch šetrenia v kauze nelegálnych odpočúvaní. Ich zverejnením a navyše nesprávnym interpretovaním je na verejnosti budený dojem o neustálom nelegálnom odpočúvaní.

Podľa doterajších výsledkov šetrenia k zlyhaniu systému dochádzalo tak, že pri jeho preťažení ojedinele zostával až do ďalšieho spojenia odpočúvaného telefónu otvorený kanál, cez ktorý prechádzajú telefonické hovory. Cez tento kanál sa technickou nedokonalosťou na legálnu nahrávku "nalepili" ďalšie hovory. Výrobca na základe upozornení SIS technické nedostatky odstránil.

Na nalepovanie rôznych nahrávok na svoje mobilné telefónny upozornili okrem iných aj vojenskí prokurátori vyšetrujúci prípad nelegálneho odpočúvania denníka Sme.