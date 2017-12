Antarktída sa roztápa

Antarktída sa roztápa. Posádky lodí, ktoré sa v blízkosti tohto ľadového kontinentu plavia, čoraz častejšie hovoria, že na miestach, kde ešte nedávno stretli ľadovce, je dnes voda. Sir Peter Blake, ktorý sa so svojou jachtou Seamaster práve plaví v antark

15. feb 2001 o 0:00

tických vodách, o tomto jave dokonca priamo telefonoval do Nairobi, v Nigérii, kde sa 9. februára skončila medzinárodná konferencia OSN.

Blake sa doplavil až k útesu Kráľa Juraja VI. a zistil, že vzhľad krajiny sa za posledných desať rokov dramaticky zmenil. „Stretol som kapitána lode, ktorá každoročne od roku 1970 prichádza do blízkosti Antarktídy. Bol prekvapený, že v miestach, kde by mali byť ľadovce, je dnes číra voda,“ povedal pre BBC Sir Blake. Klimatológovia zistili, že antarktický ľad od roku 1950 a 1970 ustúpil takmer o 2,8 stupňa na juh.

Závery z nedávnej konferencie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hovoria, že do roku 2100 stúpne priemerná teplota na Zemi o 5,8 stupňa Celzia. „Budú to práve polárne oblasti planéty, ktoré na klimatické zmeny zareagujú najcitlivejšie. Tieto zmeny môžu mať obrovské ekologické, sociálne a ekonomické dopady na svetovú populáciu,“ povedal na konferencii v Nairobi Klaus Toepfer, riaditeľ environmentálneho programu OSN. (mse)