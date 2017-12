Klimatické zmeny a tropické choroby

15. feb 2001 o 0:00

Klimatické zmeny si budú v budúcnosti vyberať čoraz viac obetí, k tomuto záveru došla britská expertná skupina Expert Group on Climate Change on Health. Prvým príznakom zmien sú podľa expertov tohtoročné ničivé záplavy vo Veľkej Británii. Tie sa budú v nasledujúcich rokov znovu opakovať, pravdepodobne so silnejšou intenzitou.

V polovici tohto storočia by sa totiž podľa predpovedí niektorých klimatológov mala teplota zvýšiť o takmer 2 stupne Celzia. Je možné, že sa na britských ostrovoch znovu objavia také choroby ako malária, ktoré boli v minulosti charakteristické výlučne pre tropické krajiny. Zvýšená teplota a dažde totiž poskytnú komárom ideálne liahne.

Odhaduje sa, že len vo Veľkej Británii stúpne ročne počet obetí rakoviny kože o päťtisíc a horúčav o dvetisíc. O 2000 prípadov sa zvýši aj počet postihnutých šedým zákalom. „Ľudia by mali o týchto predpovediach vedieť, ak sa majú účinne brániť napríklad proti rakovine kože,“ hovorí pre BBC Prof. Liam Donaldson z expertnej skupiny.

Vlny horúčav sa doteraz vyskytovali raz za 350 rokov, od polovice tohto storočia sa však budú opakovať každých 5-6 rokov. Po takýchto výkyvoch klímy bude pribúdať počet bezdomovcov, čo prinesie nové sociálne a ekonomické problémy. Na druhej strane by sa v dôsledku teplejšej klímy mal znížiť počet obetí mrazov až o 20-tisíc ročne.