V češtine

11. sep 2003 o 5:33 Ján Kordoš

Objavila sa informácia o počeštení titulov XIII (zaujímavá FPS), Warlords 4 (výborná fantasy turn-based stratégia), Prince of Persia: Sands of Time (pokračovanie známej arkády) alebo datadisk k Rainbow Six 3 - Athena Sword. O lokalizáciu do nám blízkeho českého jazyka sa postará česká distribučná spoločnosť Playmen, takže ak to nemáte k naším západným susedom ďaleko, kúpite si české verzie spomínanýchtitulov.