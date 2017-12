Komixová akčná režba XIII sa blíži

8. sep 2003 o 10:34 Ján Kordoš

Podivné hry ma vždy priťahovali, zrejme to bude tým, že hier vytvorených podľa jednej šablóny nájdete všade dostatok, ale originálne tituly upadajú rýchlo do zabudnutia, prípadne sa do myslí hráčov ani nedostanú. Preto vám prinášame obrázky zo strieľačky XIII, o ktorej si môžete niečo prečítať aj v našej staršej novinke. Komixové spracovanie FPS je dosť nezvyklé, na druhú stranu si nebudeme pripadať pri hraní ako seriózni záchrancovia sveta, ale len ako hrdinovia komixu :). V skratke 37 misií, možnosť použitia okolitých predmetov ako zbraní a hlavne číra hrateľnosť dáva akú takú nádej na kvalitný titul.