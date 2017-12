Vytvoria jablká bez jadier?

Vedci z Horticulture and Food Research Institute of New Zealand v Aucklande objavili gén, ktorý je u jabĺk zodpovedný za tvorbu jadier. Sen mnohých pestovateľov ovocia – plnohodnotné jablká bez jadier, je tak na dosah ruky, píše časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Výsledkami konvenčných šľachtiteľských pokusov v minulých stáročiach boli stromy, na ktorých síce zreli jablká bez jadier, ale boli malé a zlej kvality. Novozélandských vedcov priviedli k úspechu odrody Wellington Bloomless, Spencer Seedless a Rae Ime. Po oplodnení vyprodukovali jablká dvojnásobné množstvo jadier, no kvety boli také zakrpatené, že neprilákali hmyz, prenášajúci peľ.

Namiesto okvetných lístkov a peľníc majú kvety odrody Rae Ime dodatočné kališné lístky a čnelky. Tieto nástroje pripomínajú mutáciu kvetov u vzorovej rastliny botanikov Arabidopsis thaliana, ktorej genóm sa nedávno podarilo rozlúštiť.

Za správne vytvarovanie kvetných orgánov je zodpovedný proteín pistilata. Ak je príslušný gén defektný, vznikajú deformácie. Novozélandskí vedci našli podobné defekty vo všetkých troch spomínaných odrodách. Cielené znefunkčnenie tohto génu by už čoskoro mohlo priniesť kvalitné jablká bez jadier.

Takéto jablká by priniesli pestovateľom viaceré výhody. Spotrebitelia by boli ochotní zaplatiť viac – ukázalo sa to v prípade bezjadierkového hrozna, a odpadla by potreba hmyzu na opeľovanie kvetov.