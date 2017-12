Hry sa dočkajú filmových spracovaní

6. sep 2003 o 5:30 Ján Kordoš

Už teraz sa vie, že sa poctivo pracuje na filmových spracovaniach hier Alone in the Dark a House of the Dead. Obe patria medzi hororovejšie tituly a firma Majesco, ktorá sa stará o ich prepracovanie do kín, odkúpila práva aj na hru BloodRayne - modernú upírku. Uvidíme ako dopadne tento filmík, iná ženská postava - Lara - to moc dobre nezvládla, tak držme palce a v roku 2004 uvidímevýsledok.