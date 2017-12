Centrálna databáza údajov o mestách a obciach na internete za štyri roky

11. sep 2001 o 9:53 TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Vybudovať ucelený informačný zdroj všetkých miest, obcí a regiónov na internete je hlavnou náplňou projektu pod názvom Rozvoj a zviditeľnenie miest a obcí Slovenska.

Podľa prezidenta Občianskeho združenia pre rozvoj a zviditeľnenie miest a obcí Slovenska zo Zlatých Moraviec Ivana Potockého je zhromaždenie všetkých údajov potrebných na vytvorenie web stránok obcí rovnakej štruktúry dlhodobou záležitosťou. Do konca roka by chcelo mať združenie na celom území Slovenska rozmiestnených svojich zástupcov, ktorí budú nadväzovať kontakt so zástupcami miestnych samospráv a so starostami a primátormi. Ako dnes pre TASR Potocký uviedol, predpokladá, že do konca roku 2002 sa podarí aj vďaka podpore Združenia miest a obcí Slovenska úspešne nadviazať spoluprácu s 50 percentami všetkých sídel v SR. Úplné ukončenie zberu informácií a ich centrálne spracovanie by malo trvať tri až štyri roky.

Centralizovaný informačný systém poskytne návštevníkovi stránky možnosť oboznámiť sa s údajmi o obciach z oblasti štatistiky, histórie, kultúry, športu, hospodárstva, cestovného ruchu, služieb a možností podnikania. Údaje prenesú aj na CD nosiče. Tieto poskytnú zastupiteľským a konzulárnym úradom na Slovensku, školám ako učebnú pomôcku, vládnym organizáciám a tretiemu sektoru. Mestá a obce, ktoré v súčasnosti majú vlastnú www stránku, budú na ňu môcť v centrálnej databáze, na urýchlenie vyhľadávania, upozorniť takzvaným "živým odkazom".

Potocký ďalej povedal, že vo financovaní projektu sa občianske združenie spolieha na sponzorov, granty z Európskej únie a na príspevky zúčastnených miest a obcí.

Od prvého septembra bola na adrese www.obceslovenska.sk spustená skúšobná prevádzka informačnej databázy. Na nej sú sprístupnené zatiaľ základné údaje o 15 obciach okresu Zlaté Moravce.