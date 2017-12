Haegemonia: The Solon Heritage - objavujeme vesmír

8. sep 2003 o 5:27 Ján Kordoš

Naši západní susedia dokážu tiež vytvoriť kvalitnú gamesku. Mohli sme sa o tom presvedčiť v hernej ságe Imperium Galactica (pripravuje sa už tretie pokračovanie). Išlo o ťahovú vesmírnu stratégiu, ktorá si za vzor vzala vynikajúceho Master of Orion. Digital Reality vo svojej novej hre Haegomonia nevytvorili nič nové a ich hra bola prijatá skôr s rozpakmi. Preto je aj čiastočne divné, že sa hra dočká datadisku The Solon Heritage.

Tento herný datadisk nebude nijak nezmení štýl hry a ten, kto hral originálnu hru a bavila ho, bude v siedmom nebi. Pribudnú nové misie, nové typy lodí, nové vynálezy, nové jednotky, vylepší sa grafika a nakoniec sa čiastočne modifikuje aj ovládanie, plus odstránenie menších bugov.

V skratke teda nemôžeme očakávať nič nové, na druhú stranu však musíme uznať, že už dlhšiu dobu sa neobjavila poriadna vesmírna stratégia, v ktorej by sme mohli objavovať tajomný vesmír plný nových rás. Technologický rozvoj nám zabezpečí rýchlejšiu expanziu našeho národa. Áno, má to svoje osobitné kúzlo, ktoré sa v poslednom čase stráca v spomienkach a možno bude práve Haegemonia: The Solon Heritage príjemným osviežením, ak už nie vykupením.