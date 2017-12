Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection – konzolové oživenie Wolfenstein-u

Pokračovanie prvej FPSky vôbec sa po dlhej dobe čakania objavilo už pred viac než rokom na monitoroch PC v dnes už legendárnej inkarnácii Wolfenstein 3D menom Return to Castle Wolfenstein. A v súčasnosti sa konečne dočkali aj konzoloví fanúš

5. sep 2003 o 10:10 Milo Gracík

Pokračovanie prvej FPSky vôbec sa po dlhej dobe čakania objavilo už pred viac než rokom na monitoroch PC v dnes už legendárnej inkarnácii Wolfenstein 3D menom Return to Castle Wolfenstein. A v súčasnosti sa konečne dočkali aj konzoloví fanúšikovia FPS akcií, keďže aj oni si teraz môžu vychutnať túto stále skvelú, i keď dnes už trochu zaprášenú hernú lahôdku. My sa spolu s vami pozrieme na zúbky PS2 verzii, ktorá sa pýši podtitulom Operation Resurrection (XBOX verzia nesie názov Tides of War).

Na PlayStation 2 verziu tejto hry nájdete na internete množstvo recenzií, pričom prevažná väčšina z nich nie k tejto FPSke príliš šetrná. Osobne si však, že by táto hra bola na tom až tak zle, aby v hodnotení klesla na 50%. Dieru do sveta ňou autori rozhodne neurobili, no ani niet dôvod, prečo by sa za ňu mali hanbiť. Ba naopak, PC milovníci tejto hry môžu majiteľom PS2 kadečo závidieť. A to nielen úplne nové prvky, ako je napríklad nová úvodná úroveň v Egypte, vylepšené príbehové CGI sekvencie, či pseudo RPG prvky získavania skúseností a vylepšovania vlastností. K samotnému príbehu sa vyjadrovať nebudem, keďže aj tak väčšina z vás istotne vie, o čom to asi je a neznalých by som pripravil o jednu z hodnotných devíz, ktoré hra ponúka.

Grafika: 7 / 10

O vizuálnej stránke tejto hry sa nedá povedať skoro nič negatívne. Ba práve naopak, grafika je skutočne výnimočná, a to nielen v porovnaní s inými FPSkami na PS2. Vzhľadom na detailnosť, preplnenosť a rozsiahlosť úrovní je celková rýchlosť pohybu a plynulosť hry vskutku prekvapivo uspokojivá. Všetky prostredia sú krásne vymodelované s množstvom detailných a po výtvarnej stránke úchvatných textúr. Objekty i postavy sú starostlivo vymodelované a animované, od prostých ‘náckov‘ až po nadprirodzené stvorenia. Výsledkom je mimoriadne atmosferické skĺbenie reality (obdobie 2.sv.vojny) s mýtickým fantasmagorickým svetom, z ktorého presakuje silný vplyv nielen majstra temnoty H.P. Lovercrafta, ale i krvavých povestí Thulle. Herná obrazovka je širokouhlá, t.j. v hornej a spodnej časti ‘filmovo‘ useknutá a nahradená ‘efektnými’ čiernymi pruhmi, takže váš pohľad nakoniec pripomína vizor prilby stredovekého rytiera. V tomto prípade filmový ’look’ hry autori skutočne prehnali, aj keď spomínané pruhy sa tu nachádzajú skôr z technických príčin (zvýšenie rýchlosti framerate, či PAL konverzia).

Interface: 7 / 10

Mnoho možností nastavenia tu teda nenájdete (jas a pod.), no pravdupovediac tu ani nechýbajú. Za dôležitú považujem skutočnosť, že tu nájdete veľa (t.j. viac ako 5, ako by povedal mamutík) prednastavených schém ovládania, pričom si však môžete nadefinovať aj vlastné. Toto jasne hovorí o tom, že autori majú skutočné hráčske srdce. Tento fakt podporuje aj fakt, že k vlastnému definovaniu sa vôbec nedostanete, keďže defaultná prvá schéma ovládacích prvkov je navrhnutá úplne geniálne! Skvelý pocit z používateľského rozhrania dotvára príjemne krátke načítanie nových misií i úrovní, rovnako ako rýchle a minimalistické ukladanie a nahrávanie pozícií.

Hrateľnosť: 8 / 10

Hra využíva už prachom zahrabaný prostý herný systém prvých FPSiek, aký poznáme z DOOMa, aj zo samotného Wolfenstein-a. Pre milovníkov priamočiarych strieľačiek z pohľadu prvej osoby je to pravé orechové. Ostatným možno bude čo-to chýbať do plnohodnotnej akčnej zábavy. Celkovo hre chýba v dnešnej dobe nepostrádateľný náboj inovácie, variability a originálnych prvkov, aj keď sa vďaka vyváženej hrateľnosti v prvej lige FPSiek nestratí, na medailové miesta nemá proste silu.

Multiplayer:

Táto hra nepodporuje režim viacerých hráčov. Ups, je tu opäť jedna moderná FPSka bez podpory multiplayeru. Neuveriteľné! Na druhej strane som však rád, že sa autori zbytočne do tvorby nesilili do odfláknutého multiplayeru a svoje úsilie vrhli do hlavného herného režimu. Nemôžem povedať, že mi tu multiplayer nechýba, myslím si však, že tento nedostatok výrazne pomohol v tom, aby vynikli doteraz opomínané silné stránky singleplayeru tohto titulu. (Preto verziu pre PC robili dve firmy - jedna výhradne singleplayer a druhá sa starala o prepracovanú hru pre viac hráčov - pozn. Kordi)

Zvukové efekty: 7 / 10

Efekty použitých zbraní sa nesú v pseudorealistickom duchu hry, t.j. tie reálne znejú ako z reálu a tie fantastické znejú tak ako by zneli, ak by boli vyrobené :). Či sa jedná o skutočne autentické zvuky môže posúdiť iba veterán z 2. svetovej. Anglický dabing je nadpriemerne kvalitný, a už i tak silný filmový ‘feel’ hry vynáša do hollywoodskych výšin. No nemčúri opäť hovoria akousi príšernou lámanou angličtinou (s nemeckým prízvukom), no des a hrôza.

Hudba: 8 / 10

Atmosférický soundtrack sa nesie vo filmovom duchu celej hry, pričom kvalitatívne sa hrdo môže postaviť na úroveň kráľa herných symfónií Medal of Honor. Nie je to nič pre soundtrackového audiofila, no každého hráča jej posluch poteší.

Inteligencia a Obtiažnosť: 7 / 10

Inteligencia protivníkov je na solídnej úrovni, zmysluplne využívajú terén, kryjú sa, utekajú pre pomoc a občas vás i nepríjemne prekvapia, napr. obkľúčením a koordinovaným útokom z dvoch strán súčasne. Dizajn úrovní je dobre spracovaný a hlavne logický, aspoň vám tak pripadá :). Aj keď je celková koncepcia hry prísne lineárna, jednotlivé úrovne sa našťastie tvrdej línie štart-cieľ až tak prísne nedržia.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Až teraz na PS2 táto hra ukazuje svoj potenciál a s prehľadom dokazuje, že sa nejedná iba o skvelú multiplayerovku (PC a XBOX) ale i o riadne nadupanú záležitosť pre jedného hráča. Skvele atmosferická, dobre hrateľná ‘doomovka‘, proste viac než dôstojná konverzia, ktorá bez ostychu podrží slávu tejto zaslúženej legendy nad hladinou o nejaký ten rok dlhšie. Ak potrebujete riadnu dávku adrenalínovej akcie na záver tohto pekelného leta, je toto ten pravý titul pre vás. Stará klasika v novom kabáte a v súčasnosti aj najlepšia FPSka tohto roku na PS2.