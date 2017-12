Autor vírusu je „bežný pubertiak“

3. sep 2003 o 22:35 Tomáš Bella

Autor jednej z verzií vírusu Blaster, 145-kilogramový Jeffrey Lee Parson, si zakrýva tvár pred fotoreportérmi po prepustení z policajnej väzby. Na malej fotke jeho podobizeň zo školskej ročenky. FOTO – ČTK/AP

Americká polícia minulý týždeň zadržala 18-ročného tínedžera z Minnesoty, autora jednej z verzií vírusu Blaster, ktorý v auguste napadol pol milióna počítačov na celom svete a spôsobil škodu 1,3 miliardy dolárov. Podľa jeho priateľov Jeffrey Lee Parson „nie je žiaden hacker, … len sa namočil do niečoho, čo mu prerástlo cez hlavu,“ napísala agentúra Reuters. So spolužiakmi chodí hrávať biliard a počítačové hry a „posedáva a žartuje tak ako všetci ostatní chalani“. Na aute vraj jazdil príliš rýchlo, často si menil farbu vlasov, trávil veľa času s počítačom a „bol rád sám“, opísali ho zasa pre agentúru AP susedia.

Polícia pri razii v dome jeho rodičov zhabala sedem počítačov a Parsonovi za pokus o poškodenie počítačových systémov hrozí desať rokov odňatia slobody a pokuta 250-tisíc dolárov. Na súd zatiaľ čaká na slobode, sudca mu však zakázal používať internet.

Utajenejší ako hackeri

Americká polícia počas vyšetrovania zámerne nakazila vírusom svoj vlastný počítač a vďaka tomu zachytila, že program sa pokúsil pripojiť na webovú stránku svojho tvorcu t33kid.com. Parson tiež použil ako jeden z názvov súboru s vírusom svoju vlastnú prezývku „teekid“, ktorú bežne používal na internete, čím polícii mimoriadne uľahčil prácu.

Ide teda o jeden z výnimočných prípadov, keď bol autor vírusu vypátraný pre vlastnú lajdácku chybu.

Absolútna väčšina autorov vírusov však zostáva nepotrestaných. Antivírusová firma Symantec napríklad rozoznáva viac než 60-tisíc rôznych vírusov, za ich tvorbu však bolo na celom svete doteraz odsúdených nanajvýš desať ľudí. Podľa odborníkov je totiž pátranie po autoroch vírusov oveľa ťažšie ako napríklad odhalenie hackera, ktorý napadne konkrétnu webovú stránku. „Nie je to ako sledovať hackera jeden alebo dva kroky späť… pri víruse to môže byť 20, 30 alebo 40 krokov, cez najrôznejšie servery, a s každým ďalším to nie je dvakrát také ťažké, ale šance sa znižujú exponencionálne,“ povedal vyšetrovateľ Ross Nadel zo Silicon Valley. Niektorí autori vírusov však neodolajú a so svojimi kúskami sa pochvália kamarátom, čo je najčastejší prípad, ako polícia zachytí ich stopu.

Čo ich motivuje

Typickým autorom vírusu je podľa odborníkov „tínedžer Kevin“, ktorý chce sám sebe jednoducho dokázať, že je schopný vytvoriť vírus, ktorý zasiahne množstvo ľudí. Mnohí sa chcú predviesť pred kamarátmi alebo priateľkou (druhé meno vírusu Blaster je LovSan, čo zrejme znamená Love Sandy – milujem Sandy). Iní cítia potrebu „označkovať svoje teritórium“ rovnako ako vandali, ktorí kreslia po stenách graffity alebo rozbijú nevinné okno, uvádza sa v analýze televízie BBC. Tínedžer Kevin zväčša napokon vyrastie, „nájde si prácu alebo objaví dievčatá“ a s tvorbou vírusou prestane – na jeho miesto však nastúpia ďalší pubertiaci.

Napísanie vírusu je pritom veľmi jednoduché, nevyžaduje špeciálne znalosti, najmä ak tvorca len pozmení iný vírus, ako to urobil minulý týždeň zatknutý Jeffrey Parson.

Podľa Eugena H. Spafforda z Centra pre vzdelávanie a výskum bezpečnostného poistenia preto autorov vírusov neodradia ani občasné exemplárne tresty pre prichytených zločincov. „Nutné je zmeniť postoje spoločnosti – vytvoriť klímu, že hackerstvo nie je romantické ani rozumné,“ povedal Spafford.