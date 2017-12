Ďalší bonuspack pre Simsov

4. sep 2003 o 5:04 Ján Kordoš

The Sims Double Deluxe. Tak znie názov ďalšieho bonus packu pre obľúbených Simsov. Pôjde o kompiláciu pôvodných The Sims, datadiskov: House Party a Livin´ Large a editoru vlastných postavičiek - The Sims Creator. S týmto programom sa môžete na nových postavičkách úplne vyblázniť a dokonca si do hry budete môcť naimportovať aj svoj vlastný ksicht. Sim-maniaci neprídu ani o kopec bonusových predmetov, len je škoda, že ešte niektoré sú prístupné zdarma na internete. Táto kompilácia by sa mala objaviť v priebehu niekoľkýchtýždňov.