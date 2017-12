Far Cry - odkrágluj si aj ty svojho záporňáka

Nemecké štúdio CryTek pre nás v spolupráci so spoločnosťou UbiSoft pripravuje nám už dobre známu FPS - Far Cry. Táto hra sa dlho odkladala, ale podľa dostupných informácií práce na tomto titule už finišujú a mal by sa čoskoro objaviť.

4. sep 2003 o 5:04 Ján Kordoš

Ak sa ešte pamätáte, tak ide o potomka hry X-Isle, čo mala byť akcia s dinosaurami, ale od toho všetkého sa upustilo a bol ponechaný len engine hry - CryEngine. O príbehu sma vás už informovali v našej inej novinke, takže dnes už len v skratke. Vy ste kapitán lode, ktorého si najala mladá novinárka na plavbu po Pacifiku. Po vylodení na jeden ostrov to všetko vyzeralo celkom dobre, ale túto romantickú idylku vyrušila strelba - po vás. Dosť blbá situácia a preto vám neostáva nič iné ako chopiť sa zbrane a narvať im guľky do prdele :-). Teraz sa vrhneme na ďalšie informácie. Vychvaľovať CryEngine určite nemusím, stačí ak sa pozriete na obrázky alebo si mrknete nejaké video z hry a budete v obraze. Zaujal nás reálny fyzikálny model predmetov, takže ak ste videli video z pripravovaného pokračovania Half-Lifu, viete o čom hovorím. V hre budete mať obrovskú voľnosť a je len na vás ako situáciu vyriešiť, stačí ak ju zvládnete. Umelá inteligencia nepriateľov je robená pre jednotlivé charaktery, ale ak sa spoja do skupiny, budú jednať ako kompaktný celok. Neobíde nás ani ovládanie všetkých možných vozidiel. No, ako vidíte, je toho dosť. Pomaly začína na poli FPS svitať na lepšie časy.