ZAUJÍMAVÉ LINKY NA TENTO VÍKEND

UFO, VIETE ČO TO JE?

UFO, VIEŠ ČO TO JE?



Otec rád pozoruje hviezdnu oblohu. Každý večer vyjde von a zahľadí sa do nekonečného vesmíru. Dúfa, že uvidí niečo neznáme. Večer čo večer drží v rukách ďalekohľad a bez ohľadu na teplotu vzduchu prechádza sa po záhrade. Niekedy zazrie zvláštne útvary. Hovorí o nich ako o neidentifikovateľných telesách. Raz videl žlté svetlo priamo nad susedovým domom. Pár sekúnd tam pobudlo a potom sa velikánskou rýchlosťou stratilo v tme. Nebolo vidieť žiadne sveteľné lúče, a preto si to otec vysvetlil po svojom.

Aj vy sa zaujímate o problematiku mimozemského života a zdá sa vám, že nie je dostatok vhodnej literatúry? Nezúfajte, je tu internet a na ňom nájdete naozaj všetko.

Raz zhoríme!

Slnko má približne päť miliárd rokov, taká istá doba ho čaká do svojho zániku. Vieme, že Slnko je hviezda. Hviezdy majú tri možnosti ako zaniknúť. Vytvorí sa z nich čierna diera, roztrieštia sa alebo sa zvýši ich činnosť a to je aj prípad našej „tepelnej elektrárne“. Slnko vo veku desať miliárd rokov zintenzívni svoje žiarenie, čo bude pre našu planétu neúnosné a všetok život zhorí. Aké máme šťastie, že žijeme práve teraz! Tomu, aby sa ľudstvo nestalo obeťou slnečného žiarenia , chcú predísť vedci zatiaľ len v teoretickej rovine, ale reálne uvažujú o možnostiach záchrany našich potomkov. Stránky na adresewww.ufo.cz/index.html sa venujú aj tejto problematike. Prečítajte si, čo tí vedci také úžasné vymysleli!



Unesení!

Ešte stále neveríte na UFO? Adresa www.ufostory.cjb.net/ vám ponúka naozaj veľa zaujímavých informácií , ktoré zaručujú existenciu UFA. Vtiahne vás do obilia s kruhmi, predstaví niektorých amerických prezidentov, ktorí mali tú možnosť vidieť UFO a ponúka vám veľa iných informácií z tejto oblasti. Chodí vám po rozume akási neidentifikovateľná spomienka na niečo, čo ste zažili? Možno ste boli unesení a mali by ste navštíviť psychoterapeuta alebo si prečítať túto stránku.



Asociácia UFO bádateľov.

Áno, aj asociácia UFO bádateľov má svoju stránku! Veď ako by to vyzeralo, keby mal svoju stránku hocikto, no bádatelia nie? Vždy horúca stránka sa volá horúce správy, kde sa dočítate o posledných videniach UFO na Slovensku a ak ste sami niečo neidentifikovateľné videli, môžete o tom podať správu všetkým ufológom. Adresa www.aufob.sk/ obsahuje množstvo interesantných stránok, kde nájdete napr. články, akcie, ankety, dozviete sa o novom experimente, ktorý používa počítače pripojené na Internet na hľadanie mimozemskej civilizácie. Jazykovo zdatnejší tu nájdu adresy do celého sveta.



Naozaj neuveriteľné!

Autori stránky, ktorú nájdete na adrese fornax.elf.stuba.sk/comix/(stánka je v češtine) si vymysleli mimozemskú postavičku a ufónca Prdíka a píšu o ňom príbehy.



Lietajúce taniere a iné.

Kde všade bolo videné UFO? Pozrite sa na mujweb.cz/www/daco/index.htm a prečítajte si ako prišlo k zabitiu mimozemšťana na vojenskej základni v USA alebo rozhovor medzi Giorgiom Bongiovanim a Vladimirom Kovaljonokom, pozrite sa ako vyzerá UFO z Austrálie.



Záhada Bermudského trojuholníka vyriešená!

Prečo sa strácajú lode v Bermudskom trojuholníku? Odpoveď vám dajú britskí vedci na www.roun.cz/ufo.htm Kde ležala bájna Atlantída a prečo bola jej kultúra najviac rozvinutá v niekdajšom svete? Asi už vtedy nielen videli, ale sa aj stretávali s mimozemšťanmi.



Aurora, ale nie z Petrohradu!

Mám na mysli Auroru, tajné lietadlo, ktoré si mnohí mýlia s vesmírnou loďou mimozemšťanov. Američania majú tajný plán! Chcú v roku 2010 vystaviť vo vesmíre vo vzdialenosti jednej miliardy kilometrov od Zeme „prestupnú stanicu“, ktorá by mala slúžiť ako ďalší bod pre výskum Slnečnej sústavy. Na svedomí má tento projekt NASA , ktorá plánuje aj iné pre nás ešte stále prevratné akcie. K zaujímavým informáciám sa dostanete na adrese www.ufo.cz/aurora/



Niečo zo zahraničia.

Adresa www.msatech.com/nuforc/index.html(stránka je v angličtine) patrí medzinárodnému reportérskemu centru zaoberajúceho sa UFOm.



Čo na to hovorí Jiří?

Kto z vás, ktorí sa zaoberáte vesmírom nepozná známeho fyzika a astrológa Jiřího Grygara? Do povedomia sa dostal cez televíznu reláciu Okná vesmíru dokorán. Jeho aktivít je veľa a adries na, ktorých si môžete prečítať výsledky a postrehy z jeho bádaní a pozorovaní je niekoľko. Za adresou www.astro.cz/~grygar/ sa skrýva široké spektrum aktivít na tento rok rozdelených podľa mesiacov, množstvo článkov, kde nájdete Grygarove odpovede na to, či existuje život mimo našej Zeme, píše tu o kozmických rizikách fiktívnych a skutočných... Jedna stránka je venovaná fotografiám.

Jiří Grygar má aj niečo pre tých, ktorí už majú oslavu milénia za sebou na adrese www.vira.cz/knihovna/veda/letopocet.htm(všetky stránky sú v češtine) Je rok 2000 naozaj rokom 2000? Veď Ježiš Kristus sa narodil o pár rokov skôr a náš kresťanský kalendár ráta svoj letopočet predsa od Kristovho narodenia, a to znamená, že rok 2000 je už dávno za nami.

Konečne niečo uletené!

O adrese www.vtacikovia.sk/files/exluzivne01.html iba zopár slovami. Nie je o UFO, no obsahuje zaujímavý článok o tom ako naši politici reagujú na mimozemšťanov.

