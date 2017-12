Aký drahý je na Slovensku internet?

Môžem si dovoliť internet? Ak vás sústredený tlak potomka či spolupracovníkov, ktorí odmietajú len kvôli vám pracovať ešte s faxom, už doviedol k tejto otázke, odpovedať si na ňu môžete veľmi jednoducho. Môžete si dovoliť počítač? Alebo ho dokonca už máte

15. feb 2001 o 0:00 Tomáš Bella

Ak vás sústredený tlak potomka či spolupracovníkov, ktorí odmietajú len kvôli vám pracovať ešte s faxom, už doviedol k tejto otázke, odpovedať si na ňu môžete veľmi jednoducho. Môžete si dovoliť počítač? Alebo ho dokonca už máte? Ak áno - potom si s najväčšou pravdepodobnosťou môžete dovoliť aj internet.

Na prístup k internetu vám stačí prakticky akýkoľvek počítač, ktorý nie je starší ako 5-6 rokov. Budete k nemu musieť dokúpiť len modem – tie najlacnejšie modely môžete kúpiť za menej než tisíc korún.

O niečo dôležitejšia, než táto úvodná jednorázová investícia, bude cena, ktorú budete musieť za internet platiť každý mesiac. Zaplatiť musíte v prvom rade firme, tzv. internetovému providerovi (ISP), ktorá vám zabezpečí prístup na internetovú sieť prostredníctvom telefónnej linky. Tu sa poplatky pohybujú od necelých 100 až do 1000 korún mesačne v závislosti časového obmedzenia pripojenia od a rôznych doplnkových služieb. Ak vám napríklad nevadí pripájať sa na internet len večer a cez víkendy, mesačne zaplatíte providerovi asi sto korún. Cena za časovo neobmedzené pripojenie počas všetkých dní v mesiaci sa pohybuje okolo 300 korún. Vyššie mesačné poplatky sa účtujú napríklad za viac e-mailových schránok.

Treťou a zrejme najvýznamnejšou položkou je telefónny poplatok Slovenským telekomunikáciám. Ten bude vo veľkej miere závisieť od vašej schopnosti surfovať a posielať e-maily najmä večer a cez víkendy. Ak budete totiž pripojení na internet od šiestej do siedmej večer, telefónny účet bude trikrát vyšší, než keby ste sa pripojili len o tri hodiny neskôr. Človek, ktorý strávi na internete každý deň asi hodinu - vždy však po deviatej večer alebo cez víkende, teda zaplatí telekomunikáciám mesačne asi 560 korún. Ak by sa však pripájal počas pracovnej doby, pretelefonovaná čiastka dosiahne astronomických 1800 korún. Ak však nehodláte z domu surfovať a potrebovali by ste si len niekoľkokrát týždenne vybaviť elektronickú poštu, mali by ste sa pohodlne zmestiť do 50-100 korún mesačne.

Ako ušetriť

Keďže účet za telefón je vo väčšine prípadov zďaleka najvyššou položkou spojenou s pripojením na internet, najviac peňazí môžete ušetriť práve tu. Ak nemusíte, nepripájajte sa mimo najlacnejšiu nočnú prevádzku po deviatej večer. Tu sa pri osemminútových impulzoch už oplatí sledovať aj aktuálny čas pripojenia - snažte sa odpojiť pokiaľ možno tesne pred uplynutím impulzu.

Čas pripojenia môžete sledovať na monitore pripojenia (zväčša v pravom dolnom rohu obrazovky) alebo s pomocou niektorého zo špeciálnych programov, ktoré vám zároveň okamžite vypočítajú, koľko peňazí ste za určité časové obdobie pretelefonovali. (Vyskúšajte napríklad Pokladnu -www.ova.inecnet.cz/bartsoft/pokladna/, alebo Counter99 - www.volny.cz/petronica/count99.htm.)

Ak chcete pracovať len s e-mailom, väčšinou sa oplatí pripojiť sa iba na dĺžku jedného impulzu a stiahnuť poštu do svojho počítača. Po odpojení môžete v pokoji odpovedať na všetky e-maily a naraz ich odoslať až pri ďalšom pripojení.

Až niekoľko stoviek korún mesačne môžete ušetriť aj výberom vhodného internetového providera a programu. Zväčša nemá zmysel investovať do drahšieho programu kvôli doplnkovým službám ako ďalšia e-mailová schránka či webový priestor navyše - služby porovnateľnej kvality totiž môžete získať na mnohých miestach na internete aj zadarmo. Na druhej strane ak často pracujete s väčšími e-mailovými prílohami, dôležitým ukazovateľom môže byť veľkosť poštovej schránky - i tú však môže nahradiť viacero bezplatných schránok.

Takisto sa nedajte nachytať na pripojenie na obmedzenú dobu (napr. 30 hodín mesačne), ktoré je u niektorých providerov drahšie, než inde pripojenie neobmedzené.

Kedy bude internet zadarmo?

Zo slovenského pohľadu môžu stále pôsobiť absurdne televízne reklamy v susedných Čechách, kde sa dvaja veľkí poskytovatelia internetu predháňajú v tom, ako vás zlákať k založeniu internetového konta u nich - zadarmo. Bezplatný internet providing nepochybne v budúcnosti čaká aj Slovensko, to však nijako nerieši problém vysokých telefónnych účtov.

Aj Česi totiž pri využití najvýhodnejšieho tarifu zaplatia za hodinu na internete v silnej prevádzke asi 55 Kč (v noci približne 16 Kč), čo stále mnohých nadšených internetistov, podobne ako u nás, oprávňuje používať namiesto spojenia „poplatok za pripojenie“ skôr termín „pokuta za pripojenie“.

S problémom vysokých telefónnych poplatkov však bojuje celá Európa a zníženie ceny za pripojenie na internet je jedným z troch hlavných bodov programu „e-Európy“, ktorý vyhlásila Európska komisia v júni minulého roku. Žeby boli predsa len zlaté časy internetu ešte len pred nami?



Iné možnosti pripojenia na internet

Ak máte pripojenie na internet v práci, väčšina zamestnávateľov vám nebude brániť využívať ho aj na súkromné účely - v niektorých firmách sa to však naopak môže považovať aj za porušenie pracovnej disciplíny, preto to radšej vopred konzultujte so svojim nadriadeným. Zároveň myslite na to, že zamestnávateľ by mohol sledovať, ktoré stránky navštevujete, či dokonca čítať vašu poštu.

Internetové kaviarne sú dostupné vo všetkých väčších mestách. Výhodou je, že začiatočníci tu nájdu personál, ktorý ich v používaní internetu zaškolí, k dispozícií sú tiež mnohé doplnkové služby ako skenovanie či tlač dokumentov. Nevýhodou je naopak cena - pohybuje sa od 50 až do 120 korún za hodinu surfovania.

Mnohé knižnice už tiež ponúkajú možnosť prístupu na internet, často za symbolický poplatok. Zväčša však môžete len surfovať a nebudete si môcť vybavovať poštu. Takisto rýchlosť pripojenia je obvykle oveľa nižšia, než v internetovej kaviarni a prístup na niektoré stránky môže byť zablokovaný.

Prehľad cien za pripojenie na internet u štyroch najväčších providerov

Pripojenie v noci alebo cez víkend

ISP - služba Cena pripojenie počet a veľkosť e-mailových schránok Web priestor

Slovanet - cez víkendy 97 víkendy a sviatky + 3 hodiny mesačne cez pracovné dni 1 neobmedzená 1 MB

ST - Kontakt 100 pracovné dni 18.00 - 8.00, víkendy, sviatky 1 schránka 4 MB nie

Euroweb - Mail 100* iba e-mail 1 schránka 10 MB nie

Slovanet - v noci 246 19.00 - 7.00, víkendy, sviatky 2 schránky, neobmedzená veľkosť 5 MB

Euroweb - Family 357 18.00 - 6.00, víkend 3 schránky po 10 MB 1 MB

*nutná platba na rok dopredu

Neobmedzený prístup

ISP - služba Cena počet a veľkosť e-mailových schránok Web priestor

Nextra - Praktik doma 299 1 schránka 5 MB, 3x alias 5 MB

ST - Kontakt Plus 308 1 schránka 4 MB, 2x alias 2 MB

Nextra - Dynamik v práci 499 3 schránky 5 MB, každá 3x alias 5 MB

Slovanet - Nonstop 541 3 schránky s neobmedzenou veľkosťou 10 MB

ST - Profit Plus 800* 3 schránky 4 MB, každá 3x alias 5 MB

Euroweb - Any Time 923 3 schránky po 10 MB 5 MB

* v cene je aj zaregistrovanie vlastnej domény pre web aj e-mail

30 hodín pripojenia mesačne

ISP - služba Cena pripojenie počet a veľkosť e-mailových schránok Web priestor

Slovanet - 30 hodín 443 30 hodín 1 neobmedzená 5 MB

ST - Profit 492* 30 hodín v čase od 8.00 - 18.00, cez víkendy a sviatky neobmedzene 1 schránka 4MB, 3x alias 5 MB

Euroweb - 30 603 30 hodín 3 schránky po 10 MB 5 MB

* v cene je aj zaregistrovanie vlastnej domény pre web aj e-mail

Ceny sú DPH, zaokrúhlené na celé koruny. Euroweb poskytuje z uvedených cien zľavy pri platbách pol roka alebo rok vopred. Služba Alias znamená, že jedna e-mailová schránka môže mať viacero rôznych názvov.



Predplatená karta

cena karty 1 hodina počas víkendu 1 hodina v slabej prevádzke (od 19.00 do 7.00) 1 hodina v silnej prevádzke

Euroweb - Max 600 SK 6 Sk 12 Sk 30 Sk

Poplatok za používanie e-mailovej schránky je 3 Sk za deň.

Koľko zaplatíte za telefón?

čas pripojenia dĺžka impulzu(2,50 Sk) 1 hodina pripojenia 3 hodinypripojenia

silná prevádzka (7.00 - 19.00) 2,50 minúty 60 Sk 180 Sk

slabá prevádzka (19.00 - 21.00, 5.00 - 7.00) 5 minút 30 Sk 90 Sk

nočná prevádzka (21.00 - 5.00) a víkend 8 minút 20 Sk 57,50 Sk

Ceny sú len orientačné, pretože telekomunikácie neúčtujú pretelefonovanú sumu po minútach, ale po impulzoch - v noci napríklad zaplatíte za 8 a pol minúty pripojenia rovnako, ako za 15 minút.