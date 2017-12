Battle Isle: The Andosia War – Slovensko, do toho!

Najnovšie pokračovanie PC ságy Battle Isle v sebe spája dve tradície. Prvou je práve sága ťahových stratégii Battle Isle z dielní nemeckých strategických mágov Blue Byte, ktorá už od vydania prvého dielu v roku 1991 svetu dokazuje, aký inovatívny a rozman

15. feb 2001 o 0:00 MICHAL GARDIAN

itý môže byť prístup k tomuto žánru. Druhou zasa tradícia hier z domácej produkcie. Hry z „východnej“ Európy, respektíve zo Slovenska sa na začiatku 90-tych rokov minulého storočia nemohli porovnávať s profesionálnou západnou konkurenciou. Za pomoci predošlej obrovskej amatérskej snahy, veľkého umu, niekoľkých úspešných hier a nakoniec aj dohôd so zahraničnými investormi mohlo začať vznikať v bratislavskom týme Cauldron pokračovanie jednej z herných legiend.

Príbeh pokračuje z predchádzajúcich dielov, ale nováčikovia v tejto sérii nemusia mať strach, že by nechápali súvislosti. Čo by aj bolo nepochopiteľné na tom, že kdesi na planéte Chromos sa dokola melú dve znepriatelené strany, tentokrát znova o nadvládu nad celým územím. Nebojte sa, príbeh je síce klasický, ale o to lepšie a atmosférickejšie vyrozprávaný.

Strategické hry väčšinou neoplývajú technicky, tejto hre to však nemožno vyčítať. To čo sa nepodarilo s 3D prostredím megalomanskému Lucas Artu v titule Force Commander z prostredia Star Wars, je splnené šikovnými rukami slovenských grafikov a programátorov.

Úchvatný 3D engine s najnovšími grafickými prvkami, výborné textúry a modely jednotiek aj stavieb, šokujúce špeciálne efekty, premenlivé počasie a denná doba, to sú vlastnosti, ktoré konkurencii chýbajú. Čo je ešte dôležitejšie, 3D spracovanie je veľmi funkčné a nijako nehádže hráčovi polená pod nohy. Ovládanie je pohodlné a systém menu je navrhnutý veľmi intuitívne. Škoda len trochu menej nápaditej hudby a nedostatku zvukových reakcií jednotiek.

Ako sme si už pri Battle Isle zvykli, nové pokračovanie opäť prináša novinky do konceptu hry. Najzásadnejšou je zakonponovanie real-time prvkov. Každá úroveň sa totiž odohráva na dvoch ostrovoch. Jeden je bojový, kde sa vedie vojna klasickým ťahovým spôsobom (ťah každej strany je však časovo obmedzený) a druhý je ekonomický. Ekonomický ostrov budujete v reálnom čase najmä počas ťahu protivníka. A mali by ste sa snažiť, pretože len dobrý chod prepracovaného ekonomického modelu vám zabezpečí posily pre bojový ostrov. Ďalšou novinkou je rozvod energie vzduchom pomocou rozvodných stĺpov, ktoré budujete najmä na bojovom ostrove, aby vaše jednotky mali vždy možnosť dočerpať energiu a potravu. Prerušenie energetickej siete znamená pre vás nepríjemnosti, ale rovnako tak môžete zavariť oponentovi útokom na jeho sieť. Celkovo je hra svojou komplexnosťou (občas záleží dokonca aj na predpovedi počasia –samozrejme v hre) určená pre skúsenejších stratégov s dostatkom voľného času.

www.bluebyte.net/battleisle-e/default.asp