Počítače zo škôl a úradov surfujú českým pornom

29. aug 2003 o 15:41 TASR

Praha 29. augusta (TASR) - Úradníci na českých úradoch štátnej správy, ale aj české školy, s obľubou využívajú sedenie za počítačom na surfovanie po pornografických internetových stránkach.

Vyplýva to z výskumu českého denníka Mladá fronta dnes (MFD), ktorý priznáva, že sa nechal inšpirovať podobnou analýzou slovenského denníka Sme.

Autori českého výskumu napríklad zistili, že len v priebehu posledných 14 dní a len na jeden z najväčších českých erotických serverov HyperTGP.cz sa pripojilo 121 počítačov zo škôl, 137 počítačov z ministerstva spravodlivosti a 194 počítačov štátneho podniku České dráhy. Rekordmanom sa stalo české ministerstvo obrany, kde sa za 14 dní na uvedený pornoserver napojilo 211 koncových užívateľov.

Zarážajúce je hlavne to, že na erotické stránky sa dostali počítače na školách, ktoré v rámci projektu Internet do škôl zaplatilo ministerstvo školstva. Spoločnosť AutoCont On Line, ktorá projekt zaisťuje, pritom ešte v máji vyhlasovala, že na školách sa k násilníckym a pornografickým www stránkam nikto nedostane.

MFD, ktorá monitorovala jeden-jediný server, lakonicky dodáva, že len v Česku sú stovky erotických internetových stránok a vo svete sú ich tisíce.

"Úradníci veľkopansky sedia za zavretými dverami. Keby úradovali v otvorených halách, neflákali by sa tak ľahko," poznamenal denník na margo záľuby českých úradníkov.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) np